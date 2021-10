Segmen Hunian Mewah Tetap Ramai Peminat

Senin, 25 Oktober 2021 | 12:38 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Makassar, Beritasatu.com - Penjualan rumah mewah sempat melambat pada 2020 karena kondisi perekonomian dalam dan luar negeri yang belum membaik sebagai dampak pandemi Covid-19. Kondisi tersebut, turut berimbas pada daya beli golongan menengah ke atas.

Namun, seiring dengan menurunnya kasus Covid-19 dan perbaikan kondisi ekonomi dengan keluarnya sejumlah kebijakan pemerintah yang mendukung iklim investasi, pasar rumah mewah kembali bergerak.

Tak jauh beda dengan kota-kota besar lainnya seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya, kebutuhan akan perumahan mewah dengan lingkungan berkualitas di Kota Makassar juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Project Manager CitraLand Celebes Makassar, Engeline Suyanto, mengatakan, di masa pandemi Covid-19 ini sebagian besar masyarakat, khususnya, kalangan menengah atas membutuhkan tempat tinggal yang asri, bebas dari polusi, lingkungan yang kenyamanan, keamanan, dan tentunya ketenangan.

"Saat ini dalam mencari tempat tinggal, konsumen properti kelas atas dan high-end lebih mengutamakan kualitas lingkungan perumahan yang dapat menunjang kesehatan jasmani dan rohani keluarganya," kata Engeline Suyanto, dalam keterangan persnya, Senin (25/10/2021).

Menurut Engeline, tidak jarang mereka memilih berpindah dari lingkungan yang padat penduduk, penuh kebisingan, dan berpolusi, ke lingkungan yang tenang dan asri dengan udara lebih bersih.

Di samping itu, pertimbangan keamanan keluarga juga tak kalah penting, apalagi yang masih mempunyai anak kecil, mereka ingin anaknya bermain bebas di lingkungan rumahnya tanpa takut banyaknya kendaraan yang lewat.

"Terutama di era pandemi ini, sangat terasa kebutuhan akan lingkungan yang hijau dan ketenangan. CitraLand Celebes menawarkan lingkungan perumahan dengan udara yang sangat segar, bebas dari polusi. Penghuni bahkan dapat berolah raga dengan leluasa," jelasnya.

Kawasan CitraLand Celebes, kata Engeline, dikelola secara profesional sehingga kenyamanan, kebersihan, dan keamanan lingkungan selalu terjaga. Hampir semua pembeli rumah di perumahan yang dikembangkan Ciputra Group ini tertarik dengan kualitas lingkungannya yang tertata rapi. Ditambah dengan berbagai fasilitas olahraga, komersial, ruang terbuka hijau dan lain sebagainya.

Sesuai dengan konsep the art of green living, jelas Engeline, CitraLand Celebes menghadirkan kawasan perumahan berwawasan lingkungan di lokasi strategis dan menjadi kawasan hunian prestisius di Sulawesi Selatan. Proyek ini menggabungkan keseimbangan dan harmonisasi antara alam dengan kehidupan manusia.

"Sebagai filosofi dari konsep the art of green living, Ciputra Group memperkenalkan community for advanced residential and environment atau Care. Selain peduli terhadap lingkungan dan hunian, CitraLand Celebes juga peduli terhadap penghuninya,” tandasnya.

Terkait dengan pentingnya kualitas lingkungan, Chandra P Limeisa penghuni CitraLand Celebes, mengaku suka tinggal di perumahan yang dikembangkan Ciputra Group ini, lingkungannya nyaman, aman dan tenang.

"Fasilitas cukup bagus. Ada FitCentrum yang didalamnya terdapat kolam renang dan fitness center. Sebelum pandemi saya sering ke sana, tapi di masa pandemi saya sering jalan pagi di klaster. Saya merasa aman jalan-jalan dalam perumahan,” kata Chandra.

Sumber: BeritaSatu.com