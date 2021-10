Sri Mulyani Waspadai 4 Isu Global yang Berpotensi Ganggu Perekonomian

Senin, 25 Oktober 2021 | 19:43 WIB

Oleh : Triyan Pangastuti / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, Indonesia harus mewaspadai adanya berbagai dinamika isu global yang berpotensi menciptakan dampak rambatan atau spill over terhadap perekonomian nasional.

Menurut Sri Mulyani, dinamika global yang terjadi di Amerika Serikat (AS), Tiongkok, dan Eropa, menjadi sesuatu yang perlu diwaspadai dalam mengelola perekonomian di dalam negeri.

"Isu-isu yang ada di negara-negara yang memiliki spill over harus menjadi perhatian kita, sebab mereka mampu timbulkan rambatan ke pertumbuhan ekonomi global termasuk di Indonesia,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, di Jakarta, Senin (25/10/2021).

Secara rinci, isu global di AS meliputi tapering dan kenaikan suku bunga Bank sentral AS atau The Federal Reserve (The Fed) serta debt limit di Amerika Serikat (AS) yang rencananya ditunda sampai Desember, namun bukan berarti telah terjadi kesepakatan politik.

Kemudian, isu di Eropa terkait kenaikan inflasi dan harga energi, serta bank Sentral Eropa atau European Central Bank (ECB) dan Bank Sentral Inggrsi atau Bank of England (BoE) serta adanya dampak Brexit pada labor shortage sekaligus adanya ganguan pasokan atau supply.

Selanjutnya, risiko di Tiongkok terkait gagal bayar Evergrande yang meski sudah mampu membayar cicilan utang namun belum selesai sekaligus potensi perlambatan ekonomi Tiongkok.

"Potensi perlambatan ekonomi di Tiongkok berikan dampak di berbagai perekonomian dunia mulai harga komoditas sampai pertumbuhan ekonomi dunia keseluruhan," jelasnya.

Selain itu, terdapat juga risiko dari fluktuasi harga komoditas akibat krisis energi Tiongkok. Adanya kelangkaan input dan kenaikan upah sekaligus biaya shipping serta naiknya producer price dan risiko stagflasi.

"Kita harus waspadai meningkatnya producer price, yang sekarang sudah dialami oleh berbagai produsen sektor manufaktur berpotensi pass through ke inflasi dalam negeri. Meskipun hingga saat ini inflasi masih sangat baik," papar Sri Mulyani.

Sumber: Investor Daily