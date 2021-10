Dow dan S&P 500 Menguat Tembus Rekor Jelang Pendapatan Big Tech

Selasa, 26 Oktober 2021 | 05:47 WIB

Nw York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street naik ke rekor tertinggi pada Senin (25/10/2021) karena investor bersiap menunggu pendapatan perusahaan teknologi papan atas.

Dow Jones Industrial Average naik 64,13 poin, atau 0,18%, menjadi 35.741,15 mencapai rekor penutupan baru. Senada, S&P 500 menguat 0,47% ke rekor tertingginya mencapai 4.566,48. Adapun Nasdaq Composite yang dihuni saham teknologi memimpin dengan kenaikan 0,90% menjadi 15.226,71, didukung kenaikan Tesla.

Tesla yang melaporkan rekor pendapatan dan laba pekan lalu, naik 12% dan kapitalisasi pasarnya melampaui US$ 1 triliun setelah Morgan Stanley menaikkan target harga saham menjadi US$ 1.200 dari US$ 900. Perusahaan rental mobil Hertz juga mengumumkan akan memesan 100.000 kendaraan Tesla.

Adapun pada minggu ini, sejumlah perusahaan kakap akan merilis kineranya seperti raksasa teknologi Alphabet, Microsoft, Amazon dan Apple. Selain itu, Caterpillar, Coca-Cola, Boeing dan McDonald's.

“Ini adalah minggu yang padat di musim pendapatan. Harapan kami adalah hasilnya positif,” kata Co-Head of Investment Strategy Bernstein Private Wealth Management, Alex Chaloff.

Chaloff mengharapkan saham teknologi mulai berkinerja baik setelah mengambil "napas" dalam beberapa bulan terakhir.

Saham Facebook naik 1,3%. Apple juga menghapus kerugian di awal menjadi hampir datar (flat). Sementara Amazon dan Microsoft merosot kurang 1%.

Saham energi menguat pada Senin karena harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate menyentuh US$ 85 per barel. Saham Exxon Mobil naik hampir 2%, sementara Chevron bertambah 0,9%.

