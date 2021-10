Harga Minyak AS Tembus Level Tertinggi 7 Tahun karena Kuatnya Permintaan

Selasa, 26 Oktober 2021 | 06:31 WIB

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik pada Senin (25/10/2021) dengan minyak mentah AS WTI mencapai level tertinggi 7 tahun karena ketatnya pasokan global. Di sisi lain permintaan minyak di seluruh dunia bertambah karena pemulihan ekonomi.

Minyak mentah berjangka Brent naik 0,54% jadi US$ 85,99 per barel, mengikuti penguatan 1,1% Jumat (22/10/2021) lalu. Kontrak tersebut mendekati level tertinggi 3 tahun mencapai US$ 86,10, yang dicapai Kamis (21/10/2021). Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS cenderung flat US$ 83,76 per barel, setelah naik 1,5% pada Jumat. Raihan ini menyentuh level tertinggi sejak Oktober 2014 — US$ 84,28 — di awal sesi.

"Sentimen bullish terus mendukung harga minyak karena pasokan global tetap ketat pada saat permintaan pulih dari pandemi," kata analis di Fujitomi Securities, Toshitaka Tazawa.

"Tetapi keuntungan untuk kontrak jangka terdekat WTI mungkin terbatas karena turun tajam," kata Tazawa.

Kontrak berjangka WTI saat ini anjlok, yang berarti perdagangan kontrak di kemudian hari berada pada harga lebih rendah dari kontrak saat ini. Biasanya bulan-bulan ke depan diperdagangkan dengan harga lebih tinggi, yang mencerminkan biaya penyimpanan minyak.

Harga minyak juga telah didukung kekhawatiran kekurangan batu bara dan gas di Tiongkok, India dan Eropa, yang mendorong peralihan bahan bakar ke solar untuk pembangkit listrik.

Pada akhir pekan lalu, putra mahkota Arab Saudi mengatakan bahwa pengekspor minyak utama dunia ini akan mencapai nol emisi bersih pada tahun 2060 - 10 tahun lebih lambat dari Amerika Serikat (AS).

Sementara perusahaan energi AS pekan lalu memangkas rig minyak dan gas alam untuk pertama kalinya dalam 7 minggu bahkan ketika harga minyak naik.

