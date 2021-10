Manfaatkan PLTS, Medco dan Salim Group Ekspor Listrik ke Singapura

Selasa, 26 Oktober 2021 | 08:49 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) akan mengembangkan pilot project ekspor listrik ke Singapura dengan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Aksi korporasi tersebut melalui konsorsium Pacific Light Power Pte Ltd (PLP) dan perusahaan investasi Salim Group yakni Gallant Venture.

CEO PT Medco Energi Internasional Tbk Roberto Lorato mengatakan, perseroan telah mengantongi izin prinsip menggunakan PLTS dari Indonesia ke Singapura di Pulau Bulan, Provinsi Kepulauan Riau dari Energy Market Authority (EMA) Singapura. Proyek tersebut, direncanakan memiliki kapasitas 670 Megawatt-Peak (MWp) atau mampu menyediakan listrik dengan kapasitas setara 100 MW non-intermittent ke Singapura. “Hal ini sejalan dengan rencana pemerintah Singapura dalam melaksanakan program Singapore Green Plan 2030 untuk meningkatkan porsi energi terbarukan,” jelasnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/10/2021).

Lebih lanjut, konsorsium telah menandatangani joint development agreement saat acara Singapore International Energy Week pada 25 Oktober 2021 yang dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, Menteri Tenaga Kerja/Menteri Kedua Perdagangan dan Perindustrian Singapura, Duta Besar Indonesia untuk Singapura, dan Chief Executive EMA.

CEO Medco Power Eka Satria menambahkan, sebagai salah satu produsen listrik independen (IPP) terbesar di Indonesia dengan komitmen energi bersih dan terbarukan (EBT), menyambut baik kerja sama dengan PLP dan Salim Group dalam mengembangkan Proyek PLTS Pulau Bulan.

Untuk diketahui, proyek itu sejalan dengan komitmen Medco Energi terkait perubahan iklim dan rencana pengembangan portofolio energi terbarukan. “Medco Power mempunyai pengalaman dalam mengembangkan proyek pembangkit EBT, seperti PLTP Sarulla, PLTP Ijen, dan PLTS Sumbawa untuk mendukung operasi tambang kami. Untuk Indonesia, proyek ini akan membawa banyak manfaat, antara lain meningkatkan investasi di bidang EBT, kesempatan peningkatan lapangan kerja dan industri terkait,” ujarnya.

Sementara hingga akhir semester pertama 2021 Medco Energi membukukan EBITDA sebesar US$ 318 juta, meningkat 15% secara tahunan. Pertumbuhan sebagian besar ditopang oleh pulihnya harga komoditas seperti harga minyak US$ 62,3 per barel , 61% lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya yakni US$ 38,7 per berel dan harga rata-rata gas US$ 5,9 per mmbtu lebih tinggi 8% dari US$ 5,4 per mmbtu.

Sumber: Investor Daily