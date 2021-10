Mastercard Buka Layanan Mata Uang Kripto

Selasa, 26 Oktober 2021 | 10:31 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

New York, Beritasatu.com- Perusahaan jasa keuangan Mastercard memperluas layanan dengan mata uang kripto. Seperti dilaporkan Reuters, Senin (25/10/2021), Mastercard menyatakan layanan ini memungkinkan konsumen untuk membeli, menjual, dan menyimpan mata uang kripto dengan dompet digital.

Layanan kripto Mastercard juga menawarkan konsumen hadiah dengan mata uang digital di bawah program loyalitas.

Raksasa kartu kredit itu menyatakan akan menawarkan layanan mata uang kripto ini dalam kemitraan dengan Bakkt Holdings, platform aset digital yang didirikan oleh pemilik NYSE, Intercontinental Exchange.

Didirikan pada 2018, Bakkt go public awal tahun ini melalui merger senilai US$ 2,1 miliar (Rp 29,76 triliun) dengan perusahaan cek kosong. Saham perusahaan naik 77%% menjadi US$ 16,19 (Rp 229.449) pada Senin (25/10).

Mastercard menyatakan mitranya juga dapat memungkinkan pelanggan mendapatkan dan membelanjakan hadiah dalam mata uang kripto alih-alih poin loyalitas.

Pada Februari, perusahaan telah menyatakan akan mulai menawarkan dukungan untuk beberapa mata uang kripto di jaringannya tahun ini.

Tahun lalu, pesaing Mastercard yakni Visa Inc telah bermitra dengan startup mata uang kripto BlockFi untuk menawarkan kartu kredit yang memungkinkan pengguna mendapatkan Bitcoin dari pembelian.

Bitcoin, mata uang kripto terbesar di dunia, menyentuh rekor tertinggi US$ 67.016 (Rp 949,7 juta) pada minggu terakhir setelah debut dana yang diperdagangkan di bursa berjangka Bitcoin AS pertama. Nilai Bitcoin meningkat lebih dari dua kali lipat tahun ini.

Sumber: BeritaSatu.com