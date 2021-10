Nikkei 225 Jepang Melonjak 2% Sejalan Bursa Saham Asia Pasifik

Selasa, 26 Oktober 2021 | 10:53 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com — Bursa Asia Pasifik naik pada perdagangan Selasa (26/10/2021) setelah indeks utama di bursa AS Wall Street menguat ke rekor tertinggi.

Bursa saham Jepang memimpin kenaikan regional karena Nikkei 225 melonjak 1,85%, sementara indeks Topix bertambah 1,39%.

Adapun Kospi Korea Selatan naik 0,55%. Produk domestik bruto (PDB) Korea Selatan tumbuh 0,3% pada kuartal ketiga 2021 dibandingkan kuartal sebelumnya, data menunjukkan Selasa. Angka itu lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan 0,6% yang diharapkan dalam survei Reuters.

Bursa saham Tiongkok naik karena komposit Shanghai naik sekitar 0,1%, sedangkan komponen Shenzhen bertambah 0,201%. Indeks Hang Seng Hong Kong diperdagangkan di atas garis datar (flat).

Adapun di Australia, S&P/ASX 200 naik 0,19%. Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan 0,25% lebih tinggi.

Saham produsen baterai melonjak

Saham pembuat baterai kendaraan listrik di Asia Pasifik melonjak pada perdagangan Selasa pagi setelah perusahaan rental mobil Hertz mengumumkan akan memesan 100.000 kendaraan dari Tesla pada akhir 2022.

Di Jepang, saham Panasonic melonjak 4,74%. LG Chem Korea Selatan, pemilik produsen baterai listrik LG Energy Solution, naik 1,83%. Di Tiongkok, saham Teknologi Amperex Kontemporer melonjak 3,148%.

Dow Jones Industrial Average dan S&P 500 naik ke rekor penutupan tertinggi pada Senin. Dow naik 64,13 poin menjadi 35.741,15 sementara S&P 500 naik 0,47% menjadi 4.566,48. Nasdaq Composite juga naik 0,9% menjadi 15.226,71.

Mata uang dan minyak

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya berada di 93,851 dari bawah 93,6.

Yen Jepang diperdagangkan pada 113,86 per dolar, masih lebih kuat dari level di atas 114 yang terlihat terhadap greenback minggu lalu. Dolar Australia berada di US$ 0,7506, turun dari level sekitar US$ 0,75 kemarin.

Harga minyak melemah di perdagangan Asia, dengan patokan internasional minyak mentah berjangka Brent turun ke US$ 85,94 per barel. Sementara minyak mentah berjangka AS sedikit melemah pada US$ 83,72 per barel.

Sumber: CNBC