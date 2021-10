Pemerintah Diminta Atasi Harga Batu Bara Domestik

Selasa, 26 Oktober 2021 | 11:48 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Harga batu bara yang naik signifikan saat ini seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, memberikan keuntungan besar bagi pelaku industri sektor batu bara di Indonesia yang mayoritas produksinya diekspor. Namun di sisi lain, memberatkan pelaku industri domestik yang membutuhkan batu bara sebagai bahan bakar dengan pori besar. Untuk itu pemerintah perlu turun tangan membantu industri dalam negeri yang masih belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19

BACA JUGA Pasokan Batu Bara PTBA ke PLN Lampaui Kuota DMO

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara mengatakan industri dalam negeri yang menggunakan batu bara sebagai sumber energi, tidak bisa membeli dengan mengacu pada harga pasar global yang sudah tinggi. Pasalnya, melonjaknya biaya energi akan menurunkan daya saing perusahaan, bahkan dapat menyebabkan perusahaan gulung tikar. Untuk itu pemerintah perlu menetapkan harga patokan untuk industri selain sektor kelistrikan umum. Sebagaimana diketahui pemerintah mengatur harga jual batu bara pemenuhan pasar dalam negeri (DMO) hanya untuk sektor kelistrikan umum yaitu sebesar US$ 70 per metrik ton seperti diatur dalam Keputusan Menteri ESDM No.139.K/HK.02/MEM.2021. "Seharusnya harga industri juga ditetapkan langsung oleh pemerintah. Mungkin tidak US$ 70 per metrik ton, bisa saja menjadi US$ 80 atau US$ 90, tetapi harus ditolong," ujar Marwan dalam keterangan yang diterima Selasa (26/10/2021).

Menurut Marwan, intervensi pemerintah pada harga batu bara domestik untuk sektor industri yang bukan kelistrikan umum, diperlukan karena sebagian besar industri masih dalam tahap pemulihan akibat pandemi Covid-19. "Kalau kita berbicara kenaikan harga batu bara, penerima untung terbesar itu bukan negara. Tetapi pengusaha, investor, kontraktor batu bara. Pemerintah bisa mengatur harga jual batu bara untuk membantu industri dalam negeri kita yang sudah sangat terpuruk," ujar Marwan.

BACA JUGA Aspebindo Dorong Pemerintah Manfaatkan Kenaikan Harga Batu Bara

Apalagi, tambah Marwan selama ini pemerintah Indonesia tidak berani menerapkan skema windfall profits tax untuk sumber daya alam Indonesia, termasuk batu bara. Padahal negara seperti Malaysia, India, Inggris, dan lainnya, menurut Marwan menerapkan skema windfall profits tax untuk sumber daya alam mereka. "Windfall profits tax ini mestinya tanpa didorong-dorong pemerintah otomatis menerapkannya, kalau kita bicara keadilan. Apalagi di negara lain juga sudah menerapkannya," ujar Marwan.

Dengan skema windfall profits tax, pajak yang diterapkan atas sumber daya alam seperti batu bara bersifat progresif. Semakin tinggi harga, maka pajaknya juga dinaikkan.

Sementara Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) Redma Gita menyatakan ada dua pabrik yang mematikan pembangkit listriknya. Sedangkan enam pabrik lagi mengurangi kapasitas pembangkitnya. Semua ada di Tangerang, Karawang dan Purwakarta. "Kondisi ini akan semakin parah jika pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan terkait DMO (domestic market obligation) batu bara,” katanya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com