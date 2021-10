Manakib Realty Optimistis Capai Target Penjualan 1.000 Rumah

Selasa, 26 Oktober 2021 | 14:00 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - PT Manakib Rezeki atau Manakib Realty terus memacu penjualan perumahan Bukit Mekar Wangi di kawasan Tanah Sereal, Kota Bogor.

President Director Manakib Realty Hamzah M Ali memaparkan, perumahan Bukti Mekar Wangi sendiri dikembangkan di atas lahan seluas lebih kurang 55 hektare (ha) dengan total 3.000 unit rumah yang terdiri dari 5 klaster utama.

"Selain itu, perseroan masih menyimpan cadangan lahan atau land bank di kawasan Rancamaya, Kota Bogor seluas lebih kurang 30 hektare," ujar Hamzah dalam keterangan pers, Selasa (26/10/2021).

Hamzah menjelaskan, Bukit Mekar Wangi mencatat penjualan yang cukup baik di tengah pandemi. "Seluruh unit yang dibangun pada tahap pertama atau lebih kurang 200 unit rumah habis diserap pembeli alias sold out," jelasnya.

Menurut Hamzah, strategi utama perseroan kedepan adalah menyediakan unit-unit rumah ready stock dan legalitas sertifikat unit rumah juga dapat langsung akta jual beli (AJB).

"Sehingga konsumen tidak perlu indent rumah dan dapat langsung menempati hunian idamannya. Sertifikat rumah pun langsung dapat diproses untuk balik nama. Hal tersebut mencegah terlambatnya serah terima rumah dan penyerahan sertifikat," imbuhnya.

Hamzah menambahkan, perusahaan merespons baik program stimulus pemerintah untuk menggairahkan sektor properti berupa stimulus pembebasan PPN 10%, penurunan suku bunga KPR, dan pelonggaran rasio loan to value/financing to value (LTV/FTV) kredit rumah, hingga fasilitas uang muka 0% untuk kredit pemilikan rumah (KPR).

"Oleh karena itu, kami optimistis dapat memaksimalkan peluang, dengan menetapkan sejumlah langkah strategis dalam rangka menggenjot penjualan unit rumah," tandasnya.

Sementara itu, Head Operation and Finance Manakib Realty Firmansyah Husni mengatakan, perusahaan telah melaksanakan acara seremonial penandanganan AJB sertifikat pada Sabtu (23/10/2021), dan disusul penandatanganan berita acara serah terima bangunan (BAST) kepada konsumen.

"Saat ini, perusahaan sedang menyiapkan penjualan tahap 2 di klaster Alfia, karena tahap pertama sebanyak lebih dari 200 unit rumah sudah terserap pasar. Tahun ini kami fokus mengejar target AJB dan BAST hingga 1.000 unit yang saat ini sudah terealisasi sekitar 70%," ujarnya.

Firmansyah menambahkan, penandatangan AJB dilaksanakan secara bertahap di kantor Manakib Realty untuk seluruh konsumen yang membeli unit di klaster Puri Anggrek, Alamanda dan klaster terbaru Alifa.

"Pelaksanaan AJB dan BAST ini bentuk customer satisfication oriented yang diusung oleh perusahaan, sekaligus menjadi bukti kepercayaan dan ucapan terima kasih kami kepada konsumen," pungkasnya.

