Tiongkok Berencana Terapkan Pajak Properti, Bursa Asia Ditutup Bervariasi

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia ditutup bervariasi pada perdagangan Selasa (26/10/2021). Saham properti Tiongkok turun di tengah kekhawatiran Pemerintah Tiongkok akan menarik pajak properti.

Nikkei 225 Tokyo naik 1,77%, indeks komposit Shanghai turun 0,34%, Hang Seng Hong Kong turun 0,42%, S&P/ASX 200 naik 0,03%, Kospi Korea Selatan naik 0,94%, Straits Times Singapura naik 0,15%.

Pemerintah Tiongkok semakin dekat dalam memberlakukan pajak properti setelah wacana ini muncul pertama kali dua dekade lalu. Pada Selasa lalu, Dewan Negara dikabarkan akan melakukan uji coba penerapan pajak properti selama lima tahun di daerah yang tidak disebutkan namanya.

Saham China Evergrande Group turun 4,12% sementara China Vanke turun 5,36%, dan Country Garden turun 5,06%.

Bursa AS Wall Street naik ke rekor tertinggi pada Senin (25/10/2021) karena investor bersiap menunggu pendapatan perusahaan teknologi papan atas.

Dow Jones Industrial Average naik 64,13 poin, atau 0,18%, menjadi 35.741,15 mencapai rekor penutupan baru. Senada, S&P 500 menguat 0,47% ke rekor tertingginya mencapai 4.566,48. Adapun Nasdaq Composite yang dihuni saham teknologi memimpin dengan kenaikan 0,90% menjadi 15.226,71, didukung kenaikan Tesla.

Tesla yang melaporkan rekor pendapatan dan laba pekan lalu, naik 12% dan kapitalisasi pasarnya melampaui US$ 1 triliun setelah Morgan Stanley menaikkan target harga saham menjadi US$ 1.200 dari US$ 900. Perusahaan rental mobil Hertz juga mengumumkan akan memesan 100.000 kendaraan Tesla.

