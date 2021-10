Pemerintah Siapkan Formulasi Harga Batu Bara Khusus Industri

Selasa, 26 Oktober 2021 | 18:08 WIB

Oleh : Rangga Prakoso / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah menyiapkan formulasi harga batu bara khusus bagi kalangan industri. Hal ini seiring dengan melambungnya harga emas hitam tersebut yang membebani pelaku industri. Pemberlakuan harga khusus batu bara sebelumnya telah diberlakukan bagi pembangkit listrik sebesar US$ 70 per ton bila harga pasar melampaui US$70 per ton.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batu Bara Kementerian ESDM Sujatmiko mengatakan permasalahan harga batu bara telah dibahas antara pihaknya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), asosiasi industri dan asosiasi batu bara. Industri semen merupakan salah satu pelaku usaha yang terkena dampak lonjakan harga batu bara.

"Intinya kami pemerintah dan asosiasi sepakat untuk mencari formula pasokan batu bara untuk semen. Pertama, agar bisa memfasilitasi industri semen untuk terus operasi dengan kondisi wajar dan kedua dari penambangnya, pemasok dapatkan harga jual dan kualitas dapat dipenuhi penambang batu bara," kata Sujatmiko dalam jumpa pers secara virtual di Jakarta, Selasa (26/10).

Sujatmiko belum bisa membeberkan formulasi yang dimaksud seperti harga khusus batu bara untuk pembangkit listrik.

Dia hanya menjanjikan dalam waktu dekat ini formula tersebut segera disampaikan. "Seusai arahan pimpinan kami dalam waktu dekat akan formulasikan," ujarnya.

Industri semen membutuhkan batu bara sebagai bahan bakar untuk tanur putar (klin). Lonjakan harga batu bara berpengaruh signifikan terhadap biaya produksi semen lantaran komponen batu bara mencapai 30% hingga 35%.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan, sinyalemen kenaikan harga batu bara justru bisa menjadi bumerang bagi industri dalam negeri. Pasalnya, ongkos yang harus dikeluarkan industri untuk sumber energinya akan menjadi lebih besar dari biasanya.

Namun, di sisi lain tren kenaikan harga batu bara ini bisa menjadi berkah bagi Indonesia karena bisa meningkatkan penerimaan negara. "Yang menjadi tantangan bagaimana batu bara di dalam negeri tetap kompetitif. Artinya, jika harganya terlalu tinggi industri dalam negeri akan kesulitan memperoleh energi karena terlalu mahal,” ujarnya.

Karena itu, Airlangga menekankan perlu adanya keseimbangan antar sektor agar industri tidak dirugikan dari lonjakan harga batu bara ini. “Kita harus mendorong keseimbangan antar-sektor tersebut,” ujarnya.

Sumber: BeritaSatu.com