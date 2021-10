Triniti Land Luncurkan Tipe 1 Kamar Tidur di Proyek The Scott

Selasa, 26 Oktober 2021 | 23:44 WIB

Oleh : Imam Muzakir / FER

PT Perintis Triniti Properti meluncurkan salah satu tipe terbaru dalam proyek andalannya, The Scott, Collins Boulevard yakni type 1 BR Creative. (Foto: Istimewa)

Tangerang, Beritasatu.com - Pandemi membuat hidup masyarakat berubah dalam memilih hunian. Saat ini hunian pascapandemi tak hanya digunakan sebagai tempat tinggal saja, namun juga digunakan sebagai tempat untuk bekerja.

Berangkat dari kebutuhan masyarakat pasca pandemi ini, PT Perintis Triniti Properti Tbk (TRIN) atau Triniti Land meluncurkan salah satu tipe terbaru dalam proyek andalannya, The Scott, Collins Boulevard yakni tipe satu kamar tidur, 1 BR Creative.

"Tipe 1 BR creative ini akan menjadi pilihan terbaik di saat menghadapi hybrid system di kala post pandemi ini, yaitu penghuni dapat tetap berkreasi dari rumah dan dari kantor,” ujar Direktur Collins Boulevard Ronald Cassidy dalam keterangan pers, Selasa (26/10/2021).

Tipe yang mengedepankan kenyamanan bekerja sekaligus sebagai tempat tinggal ini dilengkapi dengan perabotan (full furnished) dengan ruang kerja yang nyaman.

Seperti tipe sebelumnya, tipe ini dapat di fungsikan sebagai living room lewat konsep convertible residence, yang juga merupakan keunikan dari proyek The Scott.

"Tak hanya itu, sebagai proyek pascapandemi, unit ini juga memiliki sirkulasi udara yang baik," tandas Ronald Cassidy.

Collins Boulevard sendiri merupakan proyek yang memiliki berbagai fasilitas layaknya hotel bintang 5 seperti jogging track, grand swimming pool, gym studio, public park, dan atrium plaza.

Proyek apartemen ini, memiliki luas lahan 14.385 meter persegi (m2) dan luas bangunan sebesar 136.671 m2, dan menampung sebanyak 2.507 unit residensial dari berbagai tipe.

Tower The Scott sendiri merupakan menara kedua dari proyek Collins Boulevard yang telah melakukan groundbreaking September lalu.

Proyek The Scott telah terjual sebanyak 60%, menyusul kesuksesan penjualan tower pertama yang telah sold out, Hyde Residence. Hyde Residence sendiri rencananya akan melakukan topping off pada akhir tahun ini.

Sumber: Investor Daily