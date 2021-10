Harga Minyak di Level Tertinggi Sejak 2014 karena Kekurangan Pasokan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 06:32 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik tipis pada Selasa (26/10/2021) ke level tertinggi sejak 2014 didukung kekurangan pasokan global dan kuatnya permintaan di Amerika Serikat, konsumen terbesar dunia.

Harga minyak Brent berjangka naik 41 sen, atau 0,5%, menjadi US$ 86,40 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS bertambah 89 sen, atau 1,1%, jadi US$ 84,65.

Reli terjadi menjelang laporan inventaris AS American Petroleum Institute (API), pada Selasa dan Administrasi Informasi Energi AS pada Rabu (27/10/2021). Analis memperkirakan data persediaan minyak AS mingguan terbaru naik 1,9 juta barel, atau penutupan tertinggi sejak Oktober 2014.

“Krisis energi masih jauh dari mereda, kami memperkirakan kenaikan harga minyak pada November dan Desember karena pasokan minyak tertinggal dari permintaan,” kata analis pasar minyak senior Rystad Energy, Louise Dickson.

OPEC+, yang terdiri dari Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya seperti Rusia, saat ini meningkatkan produksi sebesar 400.000 barel per hari (bph) setiap bulan, tetapi menolak seruan meningkatkan produksi lebih cepat dalam menanggapi lonjakan harga.

Goldman Sachs mengatakan Brent kemungkinan pada akhir tahun ini menembus US$ 90 per barel, sementara Larry Fink, kepala eksekutif manajer aset terbesar di dunia, BlackRock, mengatakan ada kemungkinan besar minyak mencapai US$ 100.

Sementara pasar tenaga listrik dan batu bara Tiongkok agak mendingin setelah intervensi pemerintah.

Presiden AS Joe Biden akan membahas harga energi, program nuklir Iran dan masalah rantai pasokan selama perjalanannya ke Eropa minggu ini untuk menghadiri pertemuan para pemimpin G20.

Sumber: CNBC