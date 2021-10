Harga Emas Tertekan 1,5% karena Bursa Saham dan Dolar Menguat

Rabu, 27 Oktober 2021 | 06:47 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

New York, Beritasatu.com - Harga emas turun 1,5% pada perdagangan Selasa (26/10/2021) menghentikan kenaikan 5 hari berturut-turut, karena penguatan dolar dan pendapatan perusahaan mendorong selera memburu aset berisiko.

Harga emas di pasar spot turun 1,5 % jadi US$ 1.790,54 per ons. Sementara emas berjangka AS untuk pengiriman Desember turun 0,7% menjadi US$ 1.793,40 per ons.

"Pergerakan ekuitas (saham) yang lebih kuat dari perkiraan, dengan banyak pendapatan, menekan harga emas," kata analis pasar RJO Futures, Bob Haberkorn.

Kinerja perusahaan teknologi mendorong indeks acuan S&P 500 ke rekor tertinggi pada Selasa, menghilangkan kilau emas sebagai safe-haven.

Hal lain yang meredupkan daya tarik emas batangan yakni indeks dolar naik 0,1%.

Harga emas telah reli 2,5% selama 5 hari perdagangan terakhir, didukung kekhawatiran inflasi dan ketidakpastian langkah-langkah yang akan diambil bank sentral untuk memerangi kenaikan harga.

Analis mengatakan emas tidak mungkin menyimpang terlalu jauh dari level teknis utama US$ 1.800 per ons, mengingat fokus pada inflasi. Emas dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi yang lebih tinggi.

Sementara fokus minggu ini adalah pertemuan bank sentral utama, termasuk Bank of Japan dan Bank Sentral Eropa yang dijadwalkan pada Kamis (28/10/2021). Adapun pertemuan kebijakan Federal Reserve AS dijadwalkan minggu depan.

Di tempat lain, perak turun 2,2% menjadi US$ 24,01 per ons. Platinum turun 2,6% menjadi US$ 1.029,65 per ons, sementara paladium melemah 2,7% menjadi US$ 1.995,91.

Sumber: AFP