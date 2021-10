Bursa Asia Beragam Jelang Rilis Data Industri Tongkok

Rabu, 27 Oktober 2021 | 07:49 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com — Bursa Asia Pasifik bervariasi (mixed) pada perdagangan Rabu pagi (27/10/2021) meskipun indeks di bursa AS Wall Street kembali mencatat rekor tertinggi semalam.

Di Jepang, Nikkei 225 turun 0,13%, sedangkan indeks Topix melemah 0,15%. Kospi Korea Selatan juga melemah 0,2%.

BACA JUGA Tiongkok Berencana Terapkan Pajak Properti, Bursa Asia Ditutup Bervariasi

Saham di Australia S&P/ASX 200 naik tipis. Indeks harga konsumen Australia kuartal ketiga akan dirilis pada pukul 8.30 pagi waktu Hong Kong Rabu.

Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan sedikit berubah.

Data keuntungan industri Tiongkok bulan September siap dirilis pada pukul 09.30 waktu Hong Kong pada Rabu.

BACA JUGA Wall Street Terus Menguat Ditopang Kinerja Emiten

Semalam di Amerika Serikat, Dow Jones Industrial Average naik 15,73 poin ke rekor penutupan tertinggi 35.756,88, sementara S&P 500 naik 0,18% menjadi 4.574,79. Adapun Nasdaq Composite naik menjadi 15.235,72.

Mata uang dan minyak

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya berada di 93,955.

Yen Jepang diperdagangkan pada 114,16 per dolar, setelah melemah dari 114. Dolar Australia berpindah tangan pada US$ 0,7515, turun dari level sekitar US$ 0,752 yang terlihat baru-baru ini.

Sementara harga minyak turun di jam perdagangan Asia. Patokan internasional berjangka minyak mentah Brent melemah 0,41% menjadi US$ 86,05 per barel dan minyak mentah berjangka AS turun 0,4% menjadi US$ 84,31 per barel.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC