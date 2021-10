PPI Teken Kontrak Jual Beli Imbal Dagang dengan Meksiko

Rabu, 27 Oktober 2021 | 11:31 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Direktur Utama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, Nina Sulistyowati dan Direktur Komersial dan Pengembangan, Andry Tanudjaja, saat penandatanganan kontrak jual beli melalui skema imbal dagang business to business dengan Cluster de I+D y TICs dari Meksiko. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) menandatangani kontrak jual beli melalui skema imbal dagang business to business dengan Cluster de I+D y TICs berupa komoditi minyak kanola dari Meksiko dan rempah-rempah dari Indonesia dengan nilai transaksi sebesar US$ 150.000 yang difasilitasi oleh Kementerian Perdagangan pada gelaran Trade Expo Indonesia Digital Edition (TEI - DE), Senin (25/10/2021).

Kontrak ditandatangani Direktur Komersial dan Pengembangan PPI, Andry Tanudjaja dan Direktur Cluster de I+D y TICs Myrhge del Carmen Spross Barcenas. Penandatanganan disaksikan Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Didi Sumedi dan Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana secara daring.

Turut hadir secara daring Duta Besar RI untuk Meksiko Cheppy T Wartono dan Kepala Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Meksiko Husodo Kuncoro Yakti.

Dalam kerja sama imbal dagang PPI - Cluster de I+D y TICs tersebut, Indonesia akan mengekspor rempah-rempah dan mi instan untuk diimbaldagangkan dengan empat produk dari Meksiko, yaitu biji wijen, minyak wijen, minyak kanola, dan minyak alpukat.

Program ini diharapkan dapat memperluas pangsa pasar produk Indonesia di luar negeri, memasarkan produk baru, memberikan on top/additional ekspor, dan sebagai solusi penghematan devisa negara dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri yang masih harus diimpor.

"Kami sangat berbahagia dan sangat berterima kasih dengan semua pihak, pada hari ini kita dapat merealisasikan penandatangan perjanjian jual beli dalam rangka imbal dagang business to business (B2) antara PPI dengan Cluster de I+D y TICs," Direktur Utama PT PPI, Nina Sulistyowati.

Penandatanganan kontrak jual beli ini dapat terealisasi atas dukungan penuh dari berbagai pihak serta pemangku kepentingan terkait, yang meliputi Kementerian BUMN, Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Bank BNI, Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), perwakilan pemerintah Meksiko.

Program imbal dagang business to business ini sebagai salah satu strategi inisiatif dalam pemulihan ekonomi melalui roadmap BUMN dalam melakukan percepatan ekspor nasional. Sejalan dengan pembentukan holding BUMN industri pangan, melalui penggabungan BGR ke dalam PPI diharapkan menghasilkan integrasi penguatan posisi New PPI menjadi end to end service provider di bidang perdagangan dan logistik yang terdigitalisasi.

