Elon Musk On Track Jadi Orang Pertama dengan Kekayaan US$ 300 M

New York, Beritasatu.com - CEO Tesla Elon Musk tampaknya akan segera menjadi orang pertama di dunia yang memiliki kekayaan US$ 300 miliar (Rp 4.259 triliun).

Kekayaan Musk mendadak bertambah sebesar US$ 36 miliar dalam sehari Senin lalu (25/10/2021) setelah saham Tesla naik 12,7% ditopang rencana Hertz, perusahaan penyewaan mobilk listrik, menambah armada 100.000 mobil listik hingga akhir 2022.

Pertumbuhan kekayaan dalam sehari tersebut adalah yang terbesar dalam sejarah Bloomberg Billionaires Index. Musk memiliki kekayaan sebesar US$ 289 miliar, atau sekitar US$ 100 miliar di atas orang terkaya kedua di dunia Jeff Bezos yang memiliki kekayaan US$ 193 miliar.

Musk memiliki kekayaan US$ 184 miliar lebih besar dari Warren Buffet di peringkat 10 orang terkaya di dunia, dan lebih kaya US$ 150 miliar dari Bill Gates yang ada di urutan empat.

Musk bahkan mengalahkan kapitalisasi pasar Toyota, perusahaan otomotif kedua terbesar dunia, yang diperkirakan sebesar US$ 283 miliar. Tesla mengalahkan kapitalisasi Toyota pada Juli 2020 lalu. Tesla menembus kapitalisasi US$ 1 triliun pada 25 Oktober lalu.

Tahun ini saja, kekayaan Musk bertambah US$ 119 miliar berkat kinerja Tesla yang cemerlang dan penjualan saham SpaceX senilai US$ 11 miliar. SpaceX didirikan oleh Musk dan saat ini diperkirakan bernilai US$ 100 miliar.

