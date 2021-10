Harga Minyak Turun karena Stok Bahan Bakar AS Bertambah

Kamis, 28 Oktober 2021 | 06:19 WIB

Chicago Beritasatu.com - Harga minyak turun pada Rabu (28/10/2021) setelah data industri menunjukkan stok minyak mentah di Amerika Serikat, konsumen minyak terbesar dunia, naik lebih dari yang diharapkan dan persediaan bahan bakar secara tak terduga meningkat pekan lalu.

Minyak berjangka Brent turun 1,42%, atau US$ 1,28, jadi US$ 85,12 per barel setelah ditutup pada level tertinggi dalam 7 tahun pada Selasa (26/10/2021).

West Texas Intermediate (WTI) berjangka melemah 2,35%, atau US$ 1,99, jadi US$ 82,66 per barel setelah naik 1,1% Selasa.

Persediaan minyak mentah naik 2,3 juta barel dalam pekan yang berakhir 22 Oktober, sumber pasar mengutip angka American Petroleum Institute Selasa malam. Angka itu lebih dari ekspektasi kenaikan 1,9 juta barel.

Persediaan bensin naik 500.000 barel dan stok sulingan meningkat 1 juta barel.

"Dengan Brent naik 8 minggu terakhir dan WTI naik selama 10 minggu terakhir, harga mulai terlihat overbought (jenuh beli)," kata analis OANDA, Craig Erlam.

