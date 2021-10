Harga Emas Stabil karena Imbal Hasil Obligasi dan Dolar Tergerus

Kamis, 28 Oktober 2021 | 06:35 WIB

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas stabil pada Rabu (27/10/2021) karena pelemahan dolar dan turunnya imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat (AS) menjelang pertemuan kebijakan bank sentral di dunia.

Harga emas di pasar spot naik 0,1% jadi US$ 1.784,66 per ons setelah jatuh 0,6% di awal sesi. Sementara harga emas berjangka AS melemah 0,1% jadi US$ 1.791,40.

Indeks dolar turun 0,1% terhadap mata uang lainnya, sedangkan acuan imbal hasil obligasi AS 10 tahun merosot ke level terendah 1 minggu, mengurangi biaya peluang memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil.

"Pasar memperkirakan kemungkinan kenaikan suku bunga lebih tinggi untuk 2022 ... (dengan) beberapa investor memproyeksi bahwa Fed dapat menaikkan suku bunga dua kali tahun depan," kata Kepala Strategi Pasar Komoditas di Bank of China International, Xiao Fu.

Investor menunggu pertemuan Bank Sentral Eropa (ECB) pada Kamis (28/10/2021) dan pertemuan kebijakan Komite Pasar Terbuka Federal AS pada 3 November.

ECB diperkirakan akan mempertahankan kebijakan tidak berubah. “Berbicara jangka pendek, dan mempertimbangkan risiko yang sedang berlangsung, tampaknya sulit buat emas menemukan dukungan,” kata analis ActivTrades Ricardo Evangelista.

Emas sering dianggap sebagai lindung nilai inflasi. Pengurangan stimulus ekonomi dan suku bunga tinggi mendorong imbal hasil obligasi pemerintah naik, sehingga meningkatkan biaya peluang memegang emas.

Di tempat lain, harga perak di pasar spot turun 0,2% menjadi US$ 24,08 per ons.

Adapun platinum turun 0,6% menjadi US$ 1.021,22 per ons dan paladium ambles 2% menjadi US$ 1.971,37.

