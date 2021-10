Bursa Asia Bervariasi Jelang Rilis Kebijakan Moneter Bank of Japan

Kamis, 28 Oktober 2021 | 10:24 WIB

Singapura, Beritasatu.com — Bursa Asia Pasifik beragam (mixed) pada perdagangan Kamis (28/10/2021) karena investor menunggu pengumuman kebijakan moneter terbaru Bank of Japan (BoJ).

Nikkei 225 di Jepang turun 0,88%, sedangkan indeks Topix melemah 0,65%. Penjualan ritel di Jepang ambles 0,6% pada September dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, menurut data pemerintah yang dirilis Kamis.

Bank of Japan juga akan mengumumkan keputusan kebijakan moneter. Bank sentral diperkirakan akan mempertahankan kebijakannya, menurut Reuters.

Bursa saham Tiongkok melemah dengan komposit Shanghai turun 0,6% dan komponen Shenzhen melemah 0,212%. Sementara indeks Hang Seng Hong Kong naik 0,24%.

Di tempat lain, Kospi Korea Selatan diperdagangkan 0,24% lebih tinggi. Saham di Australia S&P/ASX 200 turun 0,26%.

Adapun Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan sedikit berubah.

Minyak Brent turun 2%

Harga minyak melemah di perdagangan Asia pagi ini. Patokan internasional minyak berjangka Brent ambles 2,12% menjadi US$ 82,79 per barel. Minyak mentah berjangka AS turun 1,9% menjadi US$ 81,09 per barel.

Saham perusahaan minyak di Asia Pasifik juga turun. Beach Energy Australia melemah 1,57%. Di Jepang, Inpex turun 2,84% sementara saham PetroChina yang terdaftar di bursa Hong Kong anjlok 3,87%.

Semalam di Amerika Serikat, Dow Jones Industrial Average turun 266,19 poin menjadi 35.490,69, S&P 500 tergelincir 0,51% menjadi 4.551,68. Nasdaq Composite mendatar di 15.235,84.

Mata uang

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap mata uang lainnya berada di 93,928.

Yen Jepang diperdagangkan pada 113,73 per dolar, lebih kuat dari 114 awal pekan ini. Dolar Australia berpindah tangan pada US$ 0,7494, turun dari US$ 0,753 pada awal pekan ini.

