Permintaan Layanan Logistik Tinggi, Laba Pelita Samudera Melonjak 193%

Kamis, 28 Oktober 2021

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- PT Pelita Samudera Shipping Tbk (PSSI), emiten penyedia logistik dan solusi transportasi laut terintegrasi pengangkutan batu bara dan mineral, pada triwulan III 2021 mencatat laba bersih US$ 15,4 juta, melonjak 193% atau US$ 10,1 juta dibanding periode yang sama tahun 2020 yang senilai US$ 5,2 juta.

"Berlanjutnya pemulihan ekonomi global, menyebabkan kuatnya permintaan layanan logistik. Dalam situasi tersebut, perseroan dapat menunjukkan kinerja keuangan yang luar biasa dengan semua segmen usaha menghasilkan pendapatan melebihi tahun sebelumnya," kata Direktur Utama PT Pelita Samudera Shipping Iriawan Alex Ibarat dalam keterangan tertulisnya Kamis (28/10/2021).

Pendapatan usaha perseroan tercatat US$ 75,3 juta meningkat 47% year on year (YoY) dari US$ 51,1 juta. Segmen kapal tunda dan Tongkang menyumbang pendapatan tertinggi sebanyak US$ 26,8 juta, diikuti segmen fasilitas muatan apung (floating loading facility (FLF/FC) dengan pendapatan US$ 25 juta, dan kapal curah besar dengan kontribusi US$ 23,5 juta.

Faktor meningkatnya permintaan angkutan batu bara baik untuk domestik dan internasional turut mendongkrak kinerja usaha. Lebih lanjut, perseroan terus melakukan diversifikasi usaha pada sektor pengangkutan non-batu bara, seperti bauksit, dan nikel serta fokus pada keberlanjutan usaha, termasuk ekspansi ke pasar internasional.

Sementara itu, memasuki akhir tahun 2021, pendapatan perseroan diyakininya masih akan cukup stabil pada triwulan IV, mengingat masih tingginya permintaan pengangkutan batu bara untuk domestik dan internasional, dan karena itu utilisasi kapal-kapal perseroan masih akan tinggi.

“Kami akan berupaya hingga akhir 2021 ini untuk memberikan pengembalian investasi yang lebih baik untuk pemegang saham, dan fokus pada profitabilitas. Untuk 2021, perseroan menargetkan 30% pendapatan dari sektor non-batubara dan akan terus ditingkatkan. Saat ini kami terus mengembangkan portofolio diversifikasi kami,” katanya.

Lebih lanjut, ekuitas perseroan hingga triwulan III 2021 mencapai US$ 106,7 juta, lebih tinggi 13% dari ekuitas pada 31 Desember 2020 sebesar US$ 94,5. Kenaikan laba bersih pada triwulan III 2021, terus mengerek posisi return on equity (ROE) ke level 14,44%, return on invested capital (ROIC) menjadi 11,97%, return on asset (ROA) 10,62%. Sementara EBITDA per 30 September 2021 tercatat US$ 29 juta, naik 59,6% dibandingkan posisi EBITDA pada 30 September 2020 sebesar US$ 18,2 juta.

Adapun kas, setara kas, dan aset keuangan lain tercatat US$ 11,7 juta, berkurang 37% atau US$ 6,8 juta dari periode yang sama 2020 tercatat US$ 18,5 juta. Selain digunakan untuk aktivitas operasi, sebagian lainnya untuk pembayaran pinjaman bank sejumlah US$ 15,9 juta.

Hingga 30 September 2021, total aset perseroan US$ 145,2 juta, menyusut 1% dari posisi aset pada 31 Desember 2020. Nilai tersebut jauh diatas total liabilitas perseroan, yakni sebesar US$ 38,4 juta.

Sumber: Investor Daily