Webinar Leadership Wisdom: Belajar Tangguh dan Tangkas Hadapi Krisis dari Pebisnis Senior

Jakarta, Beritasatu.com - Disrupsi teknologi dan pandemi Covid-19 telah memberikan tantangan berat bagi dunia bisnis. Selain krisis multidimensi, ke depan pebisnis juga akan menghadapi situasi ketidakmenentuan. Karena itu dibutuhkan ketangguhan dan ketangkasan dalam meresponsnya. Majalah SWA menggelar webinar yang mengulas topik ini dengan tajuk “Leadership Wisdom: Building Resilience and Agility in Good Times dan Bad Times”.

Webinar yang berlangsung Rabu (27/10/2021) itu, menampilkan empat orang pebisnis senior yang membagikan pengalaman mereka untuk tangguh dan tangkas hadapi berbagai krisis dalam membesarkan bisnisnya. Mereka adalah Founder Dwisapta & Chairman Dentsu Adji Watono, Founder & President Commisioner PT Paragon Technology and Innovation Nurhayati Subakat, Komisaris Utama Samudera Indonesia Shanti L Poesposoetjipto, serta Presiden Direktur RS Awal Bros Group dan Primaya Hospital Arfan Awaloeddin.

“Jangan pernah menyerah dalam menghadapi masa krisis, karena kapan pun, di mana pun krisis pasti akan ada, yang penting mau bangkit, putar otak cari solusi dan berani mengambil keputusan,” ungkap Adji saat berbagi dalam sesi I webinar tersebut.

Ia juga membagikan 6 wisdom Adji Watono keluar dari krisis, yakni: berpikir positif; adaptif, kreatif dan inovatif; menciptakan peluang-peluang baru, siap bergotong royong dan berkolaborasi; improve all the time, go digital dan lakukan continuous improvement; serta profesional dan produktif.

Sementara itu Nurhayati Subakat, dalam sesi yang sama menjelaskan perusahaan memiliki 5 core values yang sekaligus menjadi kunci mereka menghadapi krisis. Lima nilai tersebut yaitu: ketuhanan mencakup integritas dan kejujuran; kepedulian, saling membantu, saling peduli, termasuk berkolaborasi; kerendahan hati, rendah hati untuk mau belajar; ketangguhan; dan inovasi.

“Terutama selama masa pandemi ini, sebagian besar karyawan kami terutama yang di pabrik untuk produksi mereka tidak mungkin bekerja dari rumah, maka saya secara langsung memotivasi mereka. Saya sampaikan kalau mereka kerja di tengah pandemi ini adalah sebagai ibadah untuk mempertahankan perusahaan ini. Mereka ibarat pahlawan yang akan menyelamatkan perusahaan karena produksi tetap bisa jalan,” jelas Nurhayati.

Pada Sesi II yang mengangkat subtopik Second Generation’s Perspective, tampil pembicara Arfan Awaloeddin dan Shanti L Poesposoetjipto yang membagikan pengalaman mereka sebagai generasi kedua membawa perusahaan keluarga tetap tangguh melewati berbagai krisis.

Arfan menceritakan pada awal pandemi Covid-19 , ada ketakutan dari masyarakat untuk mau berobat ke rumah sakit, sementara dari sisi tenaga medis seperti dokter dan perawat juga tidak kalah takutnya jika harus merawat pasien positif Covid-19.

Dalam situasi demikian, para tenaga medis dan karyawan diberi pendampingan dengan psikolog untuk menenangkan dan menguatkan mereka menghadapi pasien Covid-19 yang membeludak. Dari sisi pasien juga diberi edukasi.

Untuk keselamatan seluruh perusahaan di tengah pandemi, Arfan menerapkan strategi DAMO: Discover, yang artinya pebisnis harus mengikuti perubahan, sehingga mendapatkan contoh pengalaman baru dengan memberikan cara berbeda atau berinovasi untuk melayani.

Adventure, pebisnis harus mencari cara alternatif untuk terus berkembang, jangan terpaku pada satu metode. Momentum, pebisnis memperoleh momentum berupa kesempatan atau peluang bisnis baru. Outlook, pebisnis harus melihat lanskap industri dari atas atau perspektif luas.

Dalam sesi yang sama, Shanti juga membagikan pengalamannya sebagai generasi kedua yang membawa perusahaan keluarga melewati berbagai krisis. Shanti mengakui bahwa krisis akibat pandemi saat ini dirasakan berat bagi perusahaan yang belum bertransformasi ke dunia digital. Ia mengaku beruntung karena Samudera Indonesia sebagai perusahaan transportasi barang lintas negara dan kota sudah lama mengimplementasikan digitalisasi.

“Digitalisasi membantu kami menjadi lebih efisien karena biaya perjalanan berkurang banyak. Karena digitalisasi pula, Samudera memperoleh informasi lebih awal tentang pandemi Covid-19," ungkapnya.

Selain itu sebagai generasi kedua dan kini bersama dengan generasi ketiga membangun Samudera Indonesia, Shanti mengaku ada tiga sikap penting yang menjadi pedoman para penerus Samudera. Pertama, saling berempati di antara anggota keluarga dan seluruh manajemen perusahan. Kedua, menjaga visi yang sudah dibangun pendiri perusahaan. Ketiga, berpikir terbuka agar bisa melihat dan melangkah ke depan.

Webinar ini juga merupakan rangkaian dari peluncuran buku Legacy & Wisdom: Inspirasi Bisnis dan Nasihat Kepemimpinan dari Para Pebisnis Senior Panutan terbitan PT Swasembada Media Bisnis. Buku ini berisi beragam ilmu, pengalaman hidup dan kebijakan bisnis yang telah dijalankan dan dikembangkan dengan baik oleh para legenda hidup pemimpin bisinis Indonesia.

Ada sembilan tokoh bisnis utama Indonesia yang sekarang telah menjadi legenda hidup dalam dunia bisnis Indonesia yang diulas dalam buku ini. Mereka berasal dari berbagai latar belakang kehidupan dan sektor bisnis. Kesembilan tokoh itu adalah Adji Watono, Arfan Awaloeddin, Theodore P Rachmat, Shanti L Poesposoetjipto, Nurhayati Subakat, Kuncuro Wibowo, Djoko Susanto, Stanley S. Atmaja, dan George S Tahija.

