Akhir Tahun, Widodo Makmur Perkasa Bidik Kenaikan Pendapatan 300%

Kamis, 28 Oktober 2021 | 17:57 WIB

Oleh : Lona Olavia / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - PT Widodo Makmur Perkasa Tbk (WMP) optimistis akhir tahun ini bisa membukukan kenaikan pendapatan hingga 300% dan laba bersih 290% dari kinerja tahun lalu. Sementara, hingga tahun 2025 mendatang, perusahaan holding yang membawahi lima lini bisnis, yaitu peternakan sapi terintegrasi, pengolahan makanan berbasis daging, peternakan ayam terintegrasi, komoditas pertanian, serta konstruksi dan energi terbarukan ini telah memasang target pertumbuhan pendapatan dan laba bersih secara rata-rata 59% per tahunnya.

“Perusahaan akan tumbuh secara rata-rata untuk revenue 2020-2025 di 59%, di bottom line akan tumbuh di angka yang sama. 2022 forecast untuk bottom line Rp 1,05 triliun. Kalau untuk 2021 (laba bersih) sepertinya bisa lebih tinggi lagi sedikit 3% dari forecast 290%,” sebut CEO Widodo Makmur Perkasa Tumiyana dalam paparan publik Penawaran Umum Perdana Saham PT Widodo Makmur Perkasa Tbk, Kamis (28/10/2021).

Tumiyana menuturkan, kenaikan pendapatan perseroan akan didukung oleh banyak faktor. Utamanya, kenaikan kapasitas produksi sejalan dengan belanja modal (capital expenditure/capex) yang akan digelontorkan perseroan hingga tahun 2025 sebesar Rp 10,9 triliun. Sedangkan, kenaikan pendapatan tahun ini didorong peningkatan utilisasi dari seluruh fasilitas dari 40% menjadi 60% dan juga kenaikan harga jual daging sapi dan daging ayam. Adapun, pada semester I-2021, perseroan mencatat laba bersih sebesar Rp 125,7 miliar, dengan tingkat pertumbuhan 191% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kegiatan peternakan sapi WMP dilakukan di 2 lokasi dengan total kapasitas 172.000 ekor per tahun dan merupakan peternakan sapi terintegrasi terbesar di Indonesia, berdasarkan riset Frost & Sullivan. Adapun kapasitas produksi pakan ternak mencapai 131.000 ton per tahun. Sedangkan, untuk peternakan ayam terintegrasi, WMP mengoperasikan beberapa fasilitas, yaitu GPS Gunung Kidul dengan kapasitas 64.000 DOC GPS, PS Sukabumi, Gunung Kidul dengan kapasitas 440.000 DOC, broiler commercial Cianjur (dalam pengembangan), Wonogiri dengan kapasitas 6.800.000 DOC FS, peternakan ayam petelur Klaten dengan kapasitas produksi 9.360.000 butir per tahun. Kegiatan usaha tersebut dilakukan oleh anak usaha WMP, yaitu PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMUU) yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Februari 2021.

WMP melalui anak usaha yang lain juga menjalankan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) sapi dengan kapasitas produksi 300 ekor per hari, serta memiliki fasilitas pengolahan daging. Daging olahan didistribusikan dengan merek sendiri di dalam negeri. Memiliki kapasitas produksi sebesar 4.600 ton daging per tahun, yang diproses menjadi berbagai produk, yaitu sosis sebanyak 1.500 ton per tahun, bakso 900 ton per tahun, nugget 700 ton per tahun, dan chicken parting 1.500 ton per tahun.

Sementara itu, di lini bisnis komoditas pertanian, WMP mengoperasikan fasilitas Rice Mill yang berlokasi di Tegal, Jawa Tengah dengan kapasitas produksi 50.000 metrik ton (mt) per tahun dan saat ini WMP juga tengah mengembangkan fasilitas Rice Mill keduanya di Ngawi, Jawa Timur yang akan beroperasi pada 2022 dengan kapasitas produksi 100.000 mt per tahun. Perseroan juga memiliki gudang di Tegal dengan kapasitas penyimpanan 3.000 mt dan Cileungsi dengan kapasitas penyimpanan 5.000 mt.

Selain beras, WMP melakukan perdagangan komoditas jagung, gula, dan kedelai. Lini bisnis komoditas pertanian ini juga merupakan sumber pasokan bahan baku pakan ternak perseroan.

Sambung Tumiyana, WMP juga beroperasi di sektor konstruksi dan energi terbarukan untuk mendukung pengembangan fasilitas Widodo Makmur Perkasa Grup, di mana fokus konstruksi perseroan adalah untuk membangun fasilitas dan gudang. Pada seluruh fasilitas grup tersebut, perseroan juga mengaplikasikan infrastruktur energi terbarukan, termasuk panel surya dan tenaga angin.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily