Belanja BUMN Lewat Platform Pasar Digital UMKM Capai Lebih Rp 10 Triliun

Kamis, 28 Oktober 2021 | 18:31 WIB

Oleh : Herman / JEM

Head of Project Management Officer PaDi UMKM Kementerian BUMN Jati Widagdo dalam webinar “Percepatan Transformasi Digital untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” yang digelar BeritaSatu Media Holdings bekerjasama dengan Xendit dan Andrew Tani & Co, Kamis, 28 Oktober 2021. (Foto: Beritasatu,com)

Jakarta, Beritasatu.com – Untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mengembangkan platform PaDi (Pasar Digital) UMKM. Platform ini dibentuk untuk mempertemukan BUMN dan UMKM dengan harapan dapat mengoptimalkan, mempercepat serta mendorong efisiensi transaksi belanja BUMN pada UMKM.

“Kementerian BUMN sudah membuat platform PaDi UMKM melalui Telkom, di mana platform ini membantu UMKM supaya produknya dibeli oleh BUMN. Alhamdulillah per September 2021 sudah lebih dari Rp 10 triliun belanja BUMN ke UMKM,” kata Head of Project Management Officer PaDi UMKM Kementerian BUMN Jati Widagdo dalam webinar “Percepatan Transformasi Digital untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” yang digelar BeritaSatu Media Holdings bekerjasama dengan Xendit dan Andrew Tani & Co, Kamis (28/10/2021).

Sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada UMKM, Jati mengatakan Menteri BUMN Erick Thohir juga sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh BUMN, di mana untuk belanja di bawah Rp 14 miliar diprioritaskan untuk UMKM. “Semoga ini bisa membantu UMKM ke depan menjadi supplier BUMN dan penyedia produk-produk yang lebih bagus untuk BUMN,” ujarnya.

Dari sisi infrastruktur telekomunikasi, Jati menyampaikan pemerintah bersama operator juga terus menggelar jaringan telekomunikasi hingga ke daerah pelosok. Selain itu, program-program literasi digital juga terus dilakukan.

“Meskipun edukasinya lewat Facebook, kemudian lewat YouTube atau Instagram, itu cukup membantu banyak UMKM teredukasi bagaimana berjualan lewat online,” ungkap Jati.

