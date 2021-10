Ekonom Indef: Merger Operator Telekomunikasi Berdampak Positif pada Persaingan Usaha

Kamis, 28 Oktober 2021 | 20:32 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Tren konsolidasi bisnis terutama merger makin marak ketika pemulihan ekonomi bergulir cepat terutama saat pandemi Covid-19 melanda di negeri ini. Di sejumlah sektor, perusahaan skala besar kerap menempuh strategi merger untuk mengkonsolidasikan bisnis guna menangkap peluang pertumbuhan pasca pandemi.

Ekonom Institut for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai strategi merger menjadi salah satu pilihan terbaik untuk memperluas pangsa pasar, meningkatkan teknologi, dan efisiensi operasional. Terlebih lagi di zaman disrupsi digital saat ini yang mengedepankan kolaborasi.

“Merger juga dapat membawa efek positif berupa persaingan usaha yang makin sehat dan efisiensi operasional sehingga menguntungkan konsumen secara luas,” ujar Nailul dalam keterangannya, Kamis (28/10/2021).

Dengan strategi merger, lanjut dia, akan tercipta kolaborasi kekuatan masing-masing korporasi guna mendorong pertumbuhan ke depan. Efisiensi operasional yang dihasilkan dari merger dapat membuat daya saing korporasi makin meningkat.

“Dan ini terbukti memiliki efek positif di sektor bersangkutan,” paparnya.

Nailul juga menyoroti sektor telekomunikasi yang marak melakukan merger antara lain antara XL Axiata dengan Axis serta Indosat Ooredoo dengan Tri.

“Saya melihatnya merger yang terjadi di industri telekomunikasi membawa efek positif terhadap pengembangan industri ICT kita. Terlebih pengembangan 5G nasional saat ini dikuasai oleh salah satu operator. Sehingga merger ini diharapkan mampu membuat persaingan makin sehat sehingga pada akhirnya konsumen yang akan diuntungkan dari adanya peningkatan dan pengembangan industri telekomunikasi,” jelasnya.

Di sisi lain, menurut dia, merger juga akan memudahkan pemerintah melakukan pengawasan serta sinergi dengan program-program yang dibuat. Misalnya, pemerataan infrastruktur telekomunikasi dan digital itu menjadi program pemerintah.

"Dengan merger, kemampuan provider pun meningkat untuk dapat membangun infrastruktur seperti tower dan BTS yang diakibatkan dari adanya efisiensi dan penambahan daya modal dari perusahaan provider. Harapannya adalah mereka dapat membangun di daerah-daerah yang belum terjamah sinyal internet kuat," tegasnya.

Hal senada disampaikan Head of Research Praus Capital, Alfred Nainggolan. Menurut dia, aksi korporasi merger dan akuisisi ditujukan sebagai sinergi organisasi atau korporasi untuk menyatukan kekuatan guna menghadapi persaingan yang makin ketat. Dengan merger, kolaborasi dua korporasi akan memberikan nilai tambah yang lebih besar.

“Sebagai contoh karena mereka berada dalam satu sektor atau satu core business, tentu yang diperoleh economic scale dalam bisnis tersebut, misalnya operator telekomunikasi, akan menciptakan efisiensi infrastruktur dan operasional,” jelasnya.

Alfred menilai ke depan kolaborasi dengan skema merger akan makin marak saat pemulihan ekonomi pasca pandemi bergulir cepat. “Kolaborasi dan konsolidasi menjadi kebutuhan dasar korporasi setelah melewati badai pandemi. Dan ini terlihat di berbagai sektor,” pungkas Alfred.

