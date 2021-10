Kemenperin Bina 20 IKM Pangan Unggulan Lewat Indonesia Food Innovation

Kamis, 28 Oktober 2021 | 21:17 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengumumkan 20 industri kecil menengah (IKM) pangan unggulan yang telah diseleksi dan dilatih melalui program Indonesia Food Innovation (IFI) 2021. IFI merupakan kompetisi di sektor industri pangan untuk menumbuhkan dan mengembangkan wirausaha pangan pemula yang berpotensi berkembang menjadi IKM yang inovatif, kreatif, dan produktif, sehingga dapat bersaing di pasar global.

“Setelah penyelenggaraannya tahun lalu, kami percaya melalui program pembinaan dan pendampingan yang diselenggarakan IFI 2020, IKM pangan siap meningkatkan skala bisnisnya menuju IKM modern yang marketable, profitable dan sustainable,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Ajang Penghargaan IFI 2021 di Jakarta, Kamis (28/10/2021).

Plt Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kemenperin, Reni Yanita mengatakan IKM makanan dan minuman berperan dalam menopang pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Jumlah IKM makanan dan minuman diperkirakan mencapai 1,68 juta unit usaha atau 38,27% dari total unit usaha IKM secara keseluruhan “Di samping itu, IKM makanan dan minuman mampu menyerap sekitar 3,89 juta tenaga kerja atau sebesar 37,52% dari total tenaga kerja IKM sehingga menjadikannya sebagai industri padat karya,” ucap Reni.

Menurut Reni, IFI 2021 diselenggarakan untuk memacu IKM sektor pangan agar selalu meningkatkan nilai inovasi dan pemanfaatan penggunaan bahan baku lokal yang cukup banyak dan beragam, guna menghadapi persaingan industri global serta membaca tren dan kebutuhan pasar dalam negeri maupun kancah global.

Program IFI 2021 mengusung tema “Promoting Sustainable Supply Chain and Added Value through Innovation to Serve the Dynamic Markets” yaitu pengembangan kapasitas bisnis untuk pelaku industri pangan yang memberikan solusi supply chain dan added value komoditas bahan pangan Indonesia melalui inovasi yang berkelanjutan untuk memenuhi perubahan pasar yang dinamis. “Seperti tahun sebelumnya, terdapat dua kategori peserta yang dapat mengikuti kompetisi IFI 2021 yaitu IKM pangan penghasil produk antara (intermediate product) sebagai bagian rantai suplai industri pangan, dan IKM pangan yang menghasilkan produk olahan pangan untuk kebutuhan konsumen akhir (end product),” ucap Reni.

Reni mengungkapkan, calon peserta IFI 2021 yang mendaftar melalui website ifi.kemenperin.go.id mencapai 1.638 IKM. Pendaftar dikurasi untuk menentukan 40 IKM terpilih yang terdiri dari sembilan IKM kategori intermediate product dan 31 IKM kategori end product. Dan 40 IKM terpilih tersebut telah mengikuti rangkaian kegiatan food camp yang dilaksanakan mulai tanggal 14 April – 25 Mei 2021. Food Camp tersebut berisikan coaching dan mentoring oleh pakar profesional yang melibatkan akademisi, praktisi dan industri pangan untuk meningkatkan kapabilitas dari segi aspek teknis maupun bisnis menuju IKM pangan modern.

