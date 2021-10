Harga Minyak ke Level Terendah 2 Minggu di Tengah Berlanjutnya Pembicaraan Iran

Jumat, 29 Oktober 2021 | 06:36 WIB

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak turun 1% ke level terendah 2 minggu pada Kamis (28/10/2021) setelah pembicaraan program nuklir Iran akan dilanjutkan pada akhir November. Harga minyak juga dipengaruhi meningkatnya persediaan minyak mentah Amerika Serikat (AS).

Minyak mentah Brent melemah 26 sen, atau 0,31%, jadi US$ 84,32 per barel, setelah mencapai level terendah 2 minggu di US$ 82,32 pada awal sesi dan jatuh 2,1% pada Rabu (27/10/2021). Adapun minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik 15 sen, atau 0,18%, jadi US$ 82,81 per barel, setelah sebelumnya menyentuh level terendah 2 minggu di US$ 80,58.

Negosiator nuklir Iran Ali Bagheri Kani pada Rabu mengatakan pembicaraan dengan enam kekuatan dunia untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 akan dilanjutkan pada akhir November. Kesepakatan ini dapat membuka jalan mencabut sanksi yang dijatuhkan mantan Presiden AS Donald Trump terhadap ekspor minyak Iran pada akhir 2018.

"Pasar bereaksi terhadap berita ini, tetapi mungkin kecewa dengan berapa banyak minyak yang sebenarnya kembali," kata analis Price Futures Group Phil Flynn, di Chicago.

Persediaan minyak mentah AS naik 4,3 juta barel pekan lalu, Departemen Energi AS mengatakan Rabu, lebih dua kali lipat perkiraan analis 1,9 juta barel.

Analis Citi Research mengatakan besarnya pasokan minyak AS dpicu lonjakan impor minyak mentah, sementara pemrosesan kilang tetap lamban. Namun stok bensin turun 2 juta barel ke level terendah dalam hampir 4 tahun.

Di pusat pengiriman WTI di Cushing, Oklahoma, penyimpanan minyak mentah berada pada level terendah dalam 3 tahun, dengan harga untuk kontrak berjangka lebih lama menunjukkan pasokan tetap rendah selama berbulan-bulan.

Penyedia informasi energi Genscape mengatakan bahwa pada 26 Oktober, level tangki di Cushing telah turun 2,772 juta pada minggu lalu.

Sementara wabah infeksi virus corona di Tiongkok, ancaman penguncian di Rusia, bersama meningkatnya kasus di Eropa barat, juga membebani harga minyak.

