Harga Emas Naik karena Perlambatan Ekonomi AS

Jumat, 29 Oktober 2021 | 07:06 WIB

Oleh : whisn / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas naik pada Kamis (28/10/2021) karena permintaan safe-haven terangkat pelemahan dolar dan ekonomi Amerika Serikat (AS) tumbuh pada laju paling lambat dalam lebih setahun.

Harga emas di pasar spot naik 0,3% menjadi US$ 1.801,43 per ons. Sementara emas berjangka AS ditutup menguat 0,2% pada US$ 1.802.6.

BACA JUGA Jelang Tiga Momen Besar, Harga Emas Diprediksi Kembali Menguat

"Pertumbuhan ekonomi melambat di AS dan itu mendukung pasar emas dalam perspektif bahwa Federal Reserve akan cenderung mengurangi pembelian aset lebih cepat atau prospek suku bunga yang lebih tinggi akan dibatasi," kata Direktur Perdagangan Logam High Ridge Futures, David Meger.

Produk domestik bruto (PDB) AS meningkat 2,0% pada kuartal terakhir (year on year/yoy) karena kenaikan kasus Covid-19 semakin memperluas hambatan rantai pasokan global, yang menyebabkan kekurangan barang.

BACA JUGA Harga Emas Stabil karena Imbal Hasil Obligasi dan Dolar Tergerus

Dolar AS turun 0,6% terhadap mata uang lainnya, terendah 1 bulan, membuat emas lebih murah bagi pemegag mata uang lain. "Emas dianggap sebagai salah satu lindung nilai terhadap tekanan inflasi merupakan faktor pendukung, dan kami memprediksi harga emas dan perak bergerak naik dalam beberapa minggu ke depan," kata Meger.

Adapun Bank Sentral Eropa (ECB) membiarkan kebijakannya tidak berubah, seperti yang diharapkan investor pada Kamis. Pasar sekarang fokus pertemuan Federal Reserve AS pada 2-3 November.

Sementara harga perak di pasar spot naik 0,1% menjadi US$ 24,07 per ons. Platinum naik 1% menjadi US$ 1.020,97 per ons. Palladium melonjak 1,5% menjadi US$ 1.992,81 per ons.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC