Bursa Asia Beragam, Investor Pantau Saham Pemasok Apple

Jumat, 29 Oktober 2021 | 07:51 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com— Bursa Asia Pasifik beragam (mixed) karena investor memantau saham pemasok Apple setelah pendapatan raksasa teknologi itu meleset.

Nikkei 225 di Jepang naik 0,12%, sementara indeks Topix naik tipis. Kospi Korea Selatan menguat 0,57%.

BACA JUGA Bursa Eropa Menguat karena Investor Cermati Keputusan ECB

Adapun bursa saham Australia S&P/ASX 200 tergelincir 0,19%. Data penjualan ritel Australia bulan September akan dirilis pada pukul 8.30 waktu Hong Kong.

Sementara indeks MSCI saham Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan naik 0,11%.

Investor mengamati pergerakan saham pemasok Apple, di bursa Asia setelah penjualan Apple di bawah ekspektasi Wall Street pada kuartal keempat. CEO Apple Tim Cook mengatakan ada kendala pasokan yang lebih besar dari perkiraan pada iPhone, iPad, dan Mac.

Pada perdagangan Jumat pagi, saham Alps Alpine di Jepang anjlok 5,9% sementara Murata Manufacturing turun 0,5%. Taiyo Yuden, di sisi lain, naik 1,41%.

Semalam di Amerika Serikat, S&P 500 melonjak 0,98% menjadi 4.596,42, Dow Jones Industrial Average naik 239,79 poin menjadi 35.730,48 dan Nasdaq Composite melonjak 1,39% menjadi 15.448,12.

Mata uang

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya berada di 93,348 dari di atas 93,9.

Yen Jepang diperdagangkan pada 113,67 per dolar, lebih kuat dari 114 yang terlihat terhadap greenback awal pekan ini. Dolar Australia berpindah tangan pada US$ 0,7537, sebagian besar mempertahankan kenaikan dari di bawah US$ 0,75 awal pekan ini.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC