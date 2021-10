IPO Formosa Ingredient Oversubscribed 28 Kali

Jumat, 29 Oktober 2021 | 08:02 WIB

Oleh : Nabil Syarifudin Al Faruq / WBP

Jakarta, Beritasatu.com— Penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) PT Formosa Ingredient Factory Tbk (BOBA) mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) sebanyak 28,52 kali dari penawaran atau 55,90 kali dari pooling.

Berdasarkan keterangan resmi yang diterima Investor Daily, Jumat (28/10/2021), dalam masa penawaran, tercatat penjatahan pasti (fixed) sebanyak sembilan investor atau setara 685.714 saham. Kemudian penjatahan terpusat (pooling) 15.479 investor atau setara dengan 39.243.556 saham. "Total yang diperoleh perseroan dari aksi korporasi ini 15.488 investor, mewakili 39.929.270 saham" kata manajemen dengan merek produk makanan Boba King ini.

Manajemen Formosa Ingredient Factory menambahkan, total dana pemesanan yang masuk dan tervalidasi sebesar Rp 1,11 triliun dari nilai emisi IPO sebesar Rp 39,2 miliar. Perseroan akan segera mencatatkan (listing) saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 1 November 2021.

Formosa melaksanakan IPO dengan melepas 140 juta saham baru atau 12,11% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Menurut prospektus, harga nominal dari IPO saham ini adalah Rp 100 per saham. Sementara harga penawaran adalah Rp 250-280 per saham. PT Victoria Sekuritas Indonesia bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek.

Adapun dana IPO akan digunakan untuk modal kerja yakni pembelian bahan baku, bahan penunjang, biaya operasional dan biaya pemasaran untuk memperluas jaringan pemasaran. Modal kerja ini diharapkan bisa mendukung pertumbuhan perseroan ke depannya.

Sebagai informasi, Formosa Ingredient Factory adalah perusahaan bergerak di bidang produksi produk tapioca pearl, topping jelly, popping boba, premium sauce, syrup dan premix powder. Perseroan memproduksi berbagai varian produk tersebut dengan merek “Boba King”.

Selain produk-produk tersebut, perseroan berencana menambah varian produk yaitu caramel sauce dan popping boba, dengan menggunakan merek yang sama yaitu Boba King. Perseroan juga bekerja sama dengan Texture Maker Enterprise Co Ltd yang merupakan pemimpin pasar dalam industri food and beverage di Taiwan.

Sumber: Investor Daily