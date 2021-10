Permintaan Sarung Tangan Tinggi, Laba Mark Dynamics Naik 207%

Jumat, 29 Oktober 2021 | 11:28 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Medan Beritasatu.com - PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK), emiten produk porselen cetakan sarung tangan untuk medis, rumah tangga, dan industri manufaktur pada kuartal III 2021 membukukan laba bersih Rp 276,24 miliar, meningkat 207% dibanding kuartal III 2020 sebesar Rp 89,97 miliar. Penjualan sebesar Rp 832,14 miliar meningkat 142 % dibandingkan kuartal III 2020 sebesar Rp 344,47 miliar.

BACA JUGA Mark Dynamics Masuk Daftar Forbes Asia’s Best 200 Under a Billion

Presiden Direktur PT Mark Dynamics Indonesia Ridwan Goh mengatakan, pencapaian ini diraih dengan menjaga tingkat efisiensi, serta mempertahankan kualitas produk sesuai permintaan pelanggan. “Kenaikan laba didukung strategi meningkatkan kapasitas produksi dengan tetap menjaga efisiensi perseroan walaupun di tengah pandemi Covid-19,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (29/10/2021).

Sentimen positif yang mendorong kinerja adalah meningkatnya kesadaran akan kesehatan terutama dengan adanya pandemi yang meningkatkan konsumsi sarung tangan kesehatan secara global. Produsen sarung tangan saat ini sedang meningkatkan kapasitas produksinya cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini akan berpengaruh pada pertumbuhan bisnis perseroan. Hal lain yang menopang kinerja adalah keberhasilan mengantongi kontrak senilai US$ 80 juta untuk pengapalan pada 2021.

BACA JUGA Mark Dynamics Cetak Kenaikan laba 200% di Kuartal II

“Perseroan optimistis target penjualan sekitar Rp 1,1 triliun dengan laba bersih Rp 400 miliar di akhir tahun 2021 akan tercapai. Lalu di 2022 nanti, penjualan konsolidasi akan naik 40% dari 2021 yaitu menjadi Rp 1,47 triliun dan bottom line sekitar Rp 500 miliar,” sebut Ridwan.

Lebih lanjut total aset meningkat 45,34% menjadi Rp 1,04 triliun per 30 September 2021 dibandingkan dengan Rp 719,72 miliar per 31 Desember 2020. Aset lancar mengalami peningkatan 56,18% jadi Rp 556,14 miliar per 30 September 2021 dibandingkan Rp 356,88 miliar per 31 Desember 2020.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily