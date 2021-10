Bali United Rambah Bisnis Blokchain dan Aset Kripto

Jumat, 29 Oktober 2021 | 16:29 WIB

Oleh : Nabil Syarifudin Al Faruq / FER

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bali Bintang Sejahtera Tbk (BOLA) melalui anak usahanya yakni PT Kreasi Karya Bangsa (United Creative) terus mengembangkan bisnis di dunia digital. Kali ini, perseroan menjajaki peluang untuk terjun ke blokchain, aset kripto dan metaverse.

Bedasarkan keterangan resmi, Jumat (29/10/2021), seiring meningkatnya bisnis digital, Bali United semakin serius mendalami bukan hanya melalui media sosial, tapi juga menekuni teknologi blokchain dan aset kripto.

Sejak pertengahan tahun 2021, perseroan telah membuat divisi khusus yang berfokus pada pengembangan usaha blockchain dan aset kripto, hingga akhirnya pada 28 Oktober 2021 PT Kreasi Karya Bangsa meresmikan salah satu binsis terbarunya dalam bidang NFT bertajuk Kolektibel.com.

BACA JUGA Bentuk Anak Usaha Baru, Bali Bintang Sejahtera Garap Bisnis Teknologi

Kolektibel.com merupakan curated NFT marketplace pertama di Indonesia yang berfokus pada momen di dunia olahraga. Koleksi momen kurasi pertama yang akan diluncurkan adalah olahraga bola basket melalui kerja sama resminya bersama dengan Indonesian Basketball League (IBL) yang telah diresmikan, Kamis (28/10/2021) kemarin, dan akan melakukan beta launch pada bulan November 2021.

CEO PT Kreasi Karya Bangsa Putri Sudali mengatakan, kedepannya United Creative akan mengembangkan NFT Marketplace dan bekerjasama dengan berbagai segmen olahraga, seperti sepakbola, badminton, voli.

"Kami juga akan mengembangkan ke produk NFT lain ataupun turunan blockchain lain melalui komunitas digital dan intellectual property yang sudah kami miliki lebih dari 75 juta pengikut,” ujar Putri.

BACA JUGA Litedex.io Sambut Antusias Rencana BI Gunakan Blockchain untuk Rupiah Digital

Putri menambahkan, jika melihat benchmark dari klub atau lembaga sepakbola lainnya, mereka tahun ini sudah terlebih dulu masuk ke dunia blokchain, aset kripto dan NFT.

Contohnya, NBA melalui NBA Topshot sudah mengembangkan NFT marketplace yang saat ini valuasi mencapai US$ 7,5 miliar. Manchester City, PSG, Liverpool, Barcelona dan masih banyak lagi melalui Sorare.com yang di bulan September mencapai US$ 680 juta.

Mengusung tagline Beyond Football, masih banyak lagi yang akan diluncurkan Bali United dan United Creative di tahun mendatang.

BACA JUGA Bitcoin Kembali On Fire, Aset Kripto Sudah Kebal FUD

Putri menyatakan, Bali United juga sedang explore opportunity untuk masuk ke dunia metaverse baik untuk Bali United dan komunitas digital yang dimiliki United Creative. "Peluncuran NFT ini hanyalah awal dari inovasi baru kami. The future is here for BOLA,” ujar Putri.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily