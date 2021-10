Kemenperin Optimistis Industri Mamin Indonesia Jadi Pemain Utama ASEAN

Jumat, 29 Oktober 2021 | 20:56 WIB

Oleh : Leonard AL Cahyoputra / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) optimistis industri makanan dan minuman (mamin) Indonesia bisa menjadi pemain utama di kawasan ASEAN.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika menerangkan, untuk menjadi pemain utama ASEAN, diperlukan beberapa langkah strategis seperti mengurangi ketergantungan impor bahan produk agrikultural, membangun kemampuan industri mamin dalam mengemas produk yang simple dan aman, serta menguatkan kemampuan di pasar dunia dengan target menjadi pelaku utama ekspor lima besar dunia.

"Oleh karena itu, Kemenperin terus melakukan upaya-upaya strategis untuk mendorong peningkatan daya saing dan produktivitas industri mamin nasional agar mampu berkompetisi di tingkat global. Salah satu langkahnya adalah dengan mendorong penerapan teknologi industri 4.0 di sektor tersebut, mulai dari tahap desain produk hingga distribusi,” ucap Putu dalam keterangan resminya, Jakarta, Jumat (29/10/2021).

BACA JUGA Pandemi, Industri Makanan dan Minuman Tetap Perkasa

Menurut Putu, implementasi industri 4.0 pada sektor manufaktur diyakini dapat menghemat biaya operasional. Dia menerangkan, dengan teknologi industri 4.0, pelaku industri dapat melakukan estimasi kapan waktu yang tepat untuk memperbaiki atau merevitalisasi peralatan produksi yang mereka miliki, sekaligus dapat mencegah kerusakan alat produksi yang berdampak pada proses produksi.

Teknologi industri 4.0 juga dinilai berperan penting untuk meningkatkan utilisasi pabrik pada sektor mamin, terlebih pada kondisi pandemi Covid-19.

“Implementasi teknologi industri 4.0 dapat menjadi solusi ketika pabrik belum dapat sepenuhnya beroperasi secara normal. Apabila dalam keadaan normal, implementasi teknologi industri 4.0 pada sektor mamin dapat meningkatkan utilisasi 20% hinga 25%,” ucap dia.

BACA JUGA UMKM dan Industri Mamin di Jatim Alami Kelangkaan Gula

Putu mengungkapkan, terhadap ekspor industri pengolahan nonmigas, industri mamin mempunyai peranan yang sangat penting. Pada 2020, total nilai ekspor industri mamin sebesar US$ 31,17 miliar, lebih tinggi dibanding tahun 2019 yang mencapai US$ 27,36 miliar. Sementara itu, pada periode semester I tahun 2021, nilai ekspor industri mamin telah menembus US$ 19,59 miliar.

“Ini membuktikan bahwa produk mamin Indonesia banyak diminati oleh konsumen global. Hal ini tidak terlepas juga dari penggunaan digitalisasi yang akhirnya menghasilkan produk-produk berkualitas, dengan mampu memenuhi standar internasional,” ucapnya.

Menurut Putu, industri mamin mencatatkan realisasi investasi yang cukup signfikan senilai Rp 50,48 triliun pada 2020, dan mencapai lebih dari Rp 14 triliun pada kuartal II 2021.

BACA JUGA Dukung Kebutuhan Masyarakat, Industri Mamin Konsisten Terapkan Prokes

Investasi ini diyakini dapat memperkuat struktur manufaktur di dalam negeri, yang termasuk didukung melalui transfer teknologi. Dari peningkatan tersebut, dapat menambah jumlah penyerapan tenaga kerja.

Saat ini, sektor industri mamin telah menyerap tenaga kerja sebanyak 5,2 juta orang. Artinya, industri mamin telah memberikan dampak yang luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Apalagi, industri mamin merupakan sektor usaha yang mendominasi di tanah air, terutama skala industri kecil dan menengah (IKM). Hal ini yang menjadi tumpuan bagi berputarnya roda ekonomi nasional,” pungkas Putu.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily