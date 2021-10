Targetkan Rp 2 Triliun, Nusantara Sawit Siap Lepas 13,5 Miliar Saham

Jumat, 29 Oktober 2021 | 21:08 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - PT Nusantara Sawit Sejahtera (NSS) siap merealisasikan rencananya melepas 13,5 miliar lembar saham sebelum akhir tahun 2021 di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan perkebunan sawit ini membidik dana sekitar Rp 1,6 triliun hingga Rp 2 triliun.

“Kami melepas 40% saham melalui penawaran saham umum perdana (initial public offering/IPO). Awalnya kami targetkan tambahan modal Rp 1,6 triliun, tetapi melihat situasi dan perkembangan range sekitar Rp 1,6 triliun hingga Rp2 triliun,” kata Wakil Direktur Utama PT Sawit Nusantara Sejahtera Kurniadi Patriawan, dalam temu media “Prospek Emiten Sawit di Pasar Modal Indonesia” di Jakarta Jumat (29/10/2021).

Kurniadi mengatakan dana IPO untuk meningkatkan kapasitas usaha, antara lain membangun pabrik, mengelola land bank sekitar 20.000 hektara (ha), serta pengembangan bisnis lainnya. "NSS juga terbuka untuk bermitra dengan petani rakyat sebagai lahan plasma," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Senior Technical Portfolio Advisor PT Samuel Sekuritas Indonesia, Muhammad Alfatih, mengatakan waktu yang dipilih NSS untuk melepas saham ke publik sudah tepat, menyusul tren kenaikan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

Dia memperkirakan harga CPO akan terus naik, bahkan ke sekitar 5.500 ringgit Malaysia (RM) per ton hingga 6.000 RM per ton. Harga sawit rata-rata sepanjang tahun ini, bahkan sudah menyentuh angka tertinggi sepanjang sejarah produksi sawit dunia. Sementara dari sisi potensi respons pelaku pasar, dia mengatakan pasar modal Indonesia sedang menguat, sedangkan posisi saham sawit masih lagging atau relatif rendah, sehingga masih berpotensi besar untuk menguat.

“Ini benar-benar timing yang tepat dan market sangat menguat. Ini momen baik. Di market sedang gencar ada rights issue, ada IPO saham-saham besar. Mungkin kalau ditunda persaingan pencarian modal akan semakin ketat. Sebaiknya sebelum akhir tahun ini,” paparnya.

Sementara itu, Komisaris Nusantara Sawit Sejahtera, Robyanto, menambahkan dari hasil IPO, untuk menambah pabrik menjadi lima unit, yaitu tiga pabrik kelapa sawit (PKS) berkapasitas produksi 180 ton per jam dan dua PKS dengan kapasitas produksi 90 ton per jam. "Produksi TBS (tandan buah segar) diharapkan sudah di atas 23 ton per hektare per tahun," kata dia.

