Rolling Hills Karawang Sabet Penghargaan "The Best Compact Development" Golden Property

Sabtu, 30 Oktober 2021 | 09:51 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Rolling Hills Karawang mendapat penghargaan "The Best Compact Development Region Karawang & Surrounding" dalam ajang bergengsi Golden Property Award 2021. (Foto: Ist)

Karawang, Beritasatu.com - Kendati baru diluncurkan Oktober tahun lalu, namun kinerja Kompleks Perumahan Rolling Hills Karawang mendapat atensi luar biasa dari publik properti nasional, terbukti dengan keberhasilannya menyabet penghargaan "The Best Compact Development Region Karawang & Surrounding" dalam ajang bergengsi Golden Property Award 2021, Kamis (21/10/21) di Ciputra Artpreneur, Kuningan, Jakarta.

Kawasan terpadu Perumahan & Komersial Rolling Hills Karawang merupakan kolaborasi proyek antara PT KJIE (Karawang Jabar Industrial Estate) dan Lippo Group

"Hal ini tentunya menjadi hal yang sangat menggembirakan bagi Rolling Hills Karawang (RHK) yang baru saja melakukan serah terima perdananya kepada konsumen September lalu," kata Purnomo Utoyo, Presiden Direktur PT Metropolis Propertindo Utama (Perusahaan Induk KJIE) dalam keterangan tertulis. Sabtu (30/10/2021).

Ia sangat bangga dan bersyukur dengan penghargaan yang telah diterima oleh Rolling Hills Karawang (RHK), berupa anugerah "The Best Compact Development Region Karawang & Surrounding" di ajang properti paling bergengsi di Tanah Air tersebut.

"Apalagi penilaian awards ini berdasarkan hasil survei serta studi yang kredibel. Makanya kami bangga Rolling Hills Karawang dinyatakan unggul di hati masyarakat, khususnya regional Karawang dan sekitarnya, sebagai hunian yang nyaman dan dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh publik," tuturnya.

Persembahkan Penghargaan untuk Konsumen

Sementara itu, Purnomo Utoyo, mengatakan, pihaknya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ali Tranghanda dari Indonesia Property Watch dan Ming H. Chong dari 99.co Group, atas penghargaannya di acara Golden Property Awards 2021.

"Ya, award ini kami persembahkan untuk seluruh pembeli yang telah memercayai investasi huniannya kepada Rolling Hills Karawang. Dan yang pasti, ini menggembirakan sekali bagi kami, Walaupun berumur baru 1 tahun namun proyek ini telah mendapatkan pernghargaan yang bergengsi," ungkapnya.

Awards ini juga dipersembahkan untuk seluruh tim terutama divisi sales, marketing & proyek. Disebutkan proyek ini pertama kali diluncurkan pada Oktober 2020 lalu. "Dan September 2021 ini mulai diserahterimakan kepada pembeli, maka dari itu kami persembahkan awards ini juga untuk mereka Tim Kerja RHK," demikian Purnomo Utoyo.

Penilaian Berbasis Riset dan Survei

Ajang bergengsi "Golden Property Awards 2021" diselenggarakan atas kolaborasi '99 Group' bersama 'Indonesia Property Watch' (IPW).

Kegiatan ini merupakan ajang penghargaan yang diselenggarakan secara independen dengan metode penilaian berbasis riset dan survei. Tahun ini merupakan edisi keempat penyelenggaraan acara yang dimulai pertama kali pada 2015.

“Dengan adanya Standar Project Rating 2.1, IPW berkomitmen untuk memberikan penilaian yang profesional dan reliable. Jadi, semua peserta yang dipilih menjadi pemenang Golden Property Awards 2021 sudah pasti merupakan best of the best di kategorinya masing-masing,” tutur CEO Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda dalam acara pemberian penghargaan Golden Property Awards 2021.

Ali Tranghanda juga menyampaikan, Indonesia Property Watch menerjunkan puluhan tim inti untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan, bukan sebatas desktop analysis. Perwakilan tim penilai juga diterjunkan sebagai mysterious consumer untuk melihat pelayanan yang dilakukan oleh tenaga pemasar masing-masing proyek.

Dari hasil penilaian, Golden Property Awards 2021 menetapkan penerima penghargaan yang dibagi dalam enam kategori, yakni proyek, perusahaan, desain arsitektur, digital marketing, perbankan, dan individu. Asal daerah peserta proyek tahun ini meliputi Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Serang-Cilegon, dan Karawang.

Penghargaan Tertinggi

Dalam ajang kali ini, diberikan pula penghargaan tertinggi atau Lifetime Achievement Award untuk para profesional yang telah menunjukkan dedikasi tinggi untuk industri properti.

Mereka yang menerima penghargaan ini, salah satunya adalah DR James T Riady selaku Deputy Chairman Lippo Group

Sumber: PR