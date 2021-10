DELOS Raih Pendanaan Awal dari Arise untuk Modernisasi Tambak Udang

Sabtu, 30 Oktober 2021 | 12:59 WIB

Oleh : Indah Handayani / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Perusahaan startup teknologi akuakultur asal Indonesia, DELOS, mendapatkan kepercayaan melalui pendanaan tahap awal (seed funding) dari investor eksternal, yang dipimpin oleh Arise, kolaborasi antara MDI Ventures dan Finch Capital. Dana gabungan dalam putaran pendanaan tahap ini ditujukan untuk memodernisasi akuakultur Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai Revolusi Biru.

Selain Arise, Number Capital, yang dipimpin oleh Hendra Kwik, dan investor tahap awal regional iSeed Asia, yang dipimpin oleh Wing Vasiksiri turut bergabung dalam putaran pendanaan kali ini. Kolaborasi investor ini turut mencakup Irvan Kolonas dari JAPFA, salah satu produsen pakan dan benih udang terbesar di Indonesia serta PayFazz Group, yang dikenal sebagai salah satu perusahaan fintech terkemuka di Indonesia.

Aldi Adrian Hartanto, Partner dari Arise menjelaskan udang memiliki potensi yang cerah sebagai salah satu pemegang peranan besar sumber daya laut Indonesia. Bahkan, industri tambak udang nusantara yang belum dimanfaatkan mencapai 77 % dari keseluruhan nilai hasil perikanan saat ini. “Sangat disayangkan jika industri yang potensial ini terus terhambat oleh masalah klasik, seperti produktivitas yang rendah, kurangnya pembiayaan, dan juga value-chain multi-layer,” ungkap Aldi dalam keterangan pers, Sabtu (30/10/2021).

CEO DELOS, Guntur Mallarangeng mengatakan melalui dana baru tersebut, DELOS berencana membangun dan menambah skala dari Aquahero, sebuah software dan metode ilmiah produksi udang. Dengan begitu, akurasi perkiraan dan rekomendasi tindakan yang dihasilkan dari teknologi DELOS ini akan semakin tepat, yang pada akhirnya bisa meningkatkan profitabilitas dan produktivitas tambak.

“Selain itu, dana investasi miliaran rupiah tersebut juga akan dialokasikan untuk pengembangan integrasi value-chain dan mitra-mitra tambak baru DELOS,” ungkapnya.

Menurut Guntur, DELOS memadukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan praktik manajemen yang baik untuk meningkatkan produktivitas tambak udang dan meningkatkan hasil di atas rata-rata, mendekati 40 ton/ha. Hal ini mengingat adopsi teknologi yang rendah, praktik pengelolaan yang kurang baik, dan akses yang buruk terhadap pembiayaan telah membatasi pertumbuhan akuakultur Indonesia itu sendiri, dan menghambat produktivitas tambak. Faktor-faktor ini telah menciptakan hambatan di tengah-tengah value chain, dan membatasi output pabrik dan ekspor di hilir hingga rata-rata hanya mencapai 40% sampai 60% kapasitas pabrik.

“Inti masalah ini berujung pada kesenjangan produktivitas, di mana kurang dari 5% tambak yang ada dapat menghasilkan 4x lipat dibanding tambak lain (40 ton vs. 10 ton/Ha). Inilah yang membuat industri senilai US$ 2 miliar itu tidak dapat memenuhi potensi terpendamnya untuk menjadi dua kali lipat, senilai US$ 4 miliar,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut dia, DELOS berusaha untuk meningkatkan pengalaman, jaringan, dan IP-nya, sistem manajemen tambak lengkap yang diteliti dan dikembangkan secara internal untuk meningkatkan kapasitas produktif dan hasil tambak udang Indonesia yang ada, sebesar 50%-150%. “Dengan menciptakan nilai lebih bagi petambak, meningkatkan volume ekspor nasional, dan mencuatkan reputasi Indonesia sebagai negara akuakultur terkemuka dunia,” tutup Guntur.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily