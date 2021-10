Jokowi Ajak Pemimpin G20 Perkuat Peran UMKM dan Perempuan

Minggu, 31 Oktober 2021 | 07:15 WIB

Roma, Beritasatu.com– Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak para pemimpin negara-negara G-20 meningkatkan peran perempuan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bagi kemajuan bangsa. Indonesia sebagai bagian dari G-20 menempatkan UMKM sebagai sendi utama perekonomian.

“Saat ini, Indonesia memiliki lebih 65 juta UMKM yang berkontribusi terhadap 61% perekonomian nasional,” kata Presiden Jokowi saat berpidato pada side event Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 yang membahas soal UMKM dan bisnis milik perempuan di La Nuvola, Roma, Italia, pada Sabtu (30/10/2021) waktu setempat.

Presiden Jokowi adalah salah satu dari empat pembicara yang diundang, selain Perdana Menteri Italia Mario Draghi, Ratu Maxima dari Belanda, dan Kanselir Jerman Angela Merkel.

Presiden mengungkapkan di saat yang sama, 64% pelaku UMKM Indonesia adalah perempuan sehingga bagi Indonesia, memberdayakan UMKM berarti meningkatkan peran perempuan. UMKM juga menunjukkan ketangguhan yang cukup tinggi di tengah pandemi.

Presiden Jokowi mengatakan, G-20 harus terus mendorong penguatan peran UMKM dan perempuan melalui sejumlah aksi nyata. "Pertama, meningkatkan inklusi keuangan UMKM dan perempuan. Inklusi keuangan adalah prioritas Indonesia. Indeks keuangan inklusif kami telah mencapai 81% dan kami targetkan mencapai 90% di tahun 2024," jelas dia.

Untuk mencapai tujuan itu, pembiayaan yang ramah dan akses pendanaan bagi UMKM di Indonesia akan terus diperkuat. Indonesia mengalokasikan US$ 17,8 miliar kredit usaha rakyat (KUR) dan lebih dari 2,4 juta pengusaha perempuan telah menerima bantuan ini.

Selain itu, Indonesia juga meluncurkan US$ 1,1 miliar bagi Program Produktif Usaha Mikro dan 63,5%, di antaranya diterima pengusaha perempuan. Khusus untuk pengusaha perempuan mikro dan ultra-mikro, Indonesia mengembangkan skema pemodalan khusus yang disebut program Mekaar “Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera.” "Dalam Bahasa Inggris, Mekar berarti to grow, to blossom. Melambangkan semangat bagi tumbuh berkembangnya peran ekonomi perempuan," jelasnya.

Presiden Jokowi memaparkan bahwa hingga saat ini, terdapat 10,4 juta nasabah dengan total pembiayan US$ 1,48 miliar dan non-performing loan rendah, hanya 0,1%. Hal tersebut membuktikan kemampuan para pengusaha perempuan yang mumpuni dalam mengelola dana.

Aksi nyata kedua yakni mendukung transformasi ekonomi UMKM. Menurut Presiden Jokowi, digitalisasi adalah key enabler. Lokapasar atau e-commerce menjadi salah satu penggerak ekonomi Indonesia di masa pandemi dengan nilai yang akan mencapai US$ 24,8 miliar tahun ini. "Selama pandemi, 8,4 juta UMKM Indonesia telah memasuki ekosistem digital, termasuk bagi 54% UMKM perempuan," tambahnya.

Presiden Jokowi menyebut bahwa keberpihakan G-20 harus nyata bagi digitalisasi UMKM dan perempuan. Dukungan tersebut berupa pembangunan infrastruktur digital dan kerja sama teknologi, perluasan konektivitas digital secara inklusif, serta peningkatkan literasi digital pelaku UMKM

"Transformasi UMKM akan semakin kuat apabila didukung berbagai kebijakan strategis tersebut. Kami di Indonesia terus lakukan berbagai upaya mendukung UMKM seperti kemitraan BUMN dengan UMKM, kemudahan izin usaha, dukungan inkubasi bisnis, penguatan koperasi dan lainnya," katanya.

Berbagai langkah strategis tersebut telah membawa hasil nyata yakni ekonomi Indonesia tumbuh 7,07% pada triwulan II tahun ini. Selain itu, angka kemiskinan dan pengangguran mulai menurun dan nilai ekspor tumbuh 37,7%.

“Dengan terus membaiknya situasi pandemi di Indonesia, positivity rate di bawah 1%, vaksinasi dosis pertama capai 53,62%, dan vaksinasi dosis lengkap capai 31,50%, Insyaallah pemulihan ekonomi Indonesia akan berjalan. Tugas kita, memastikan pemulihan ini dilakukan secara bersama dan berkelanjutan. Recover together, recover stronger," kata Presiden Jokowi.

