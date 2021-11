Nikkei Jepang Melonjak 2%, Data Aktivitas Pabrik Tiongkok Oktober Susut

Senin, 1 November 2021 | 07:42 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com— Bursa Asia Pasifik naik pada perdagangan Senin pagi (1/11/2021) di tengah data aktivitas manufaktur Tiongkok Oktober mengalami kontraksi untuk bulan kedua berturut-turut.

Bursa saham Jepang memimpin kenaikan regional karena Nikkei 225 melonjak 2,01% di awal perdagangan, sementara indeks Topix naik 1,57%.

Kospi Korea Selatan menguat 0,39%, sementara S&P/ASX 200 di Australia bertambah 0,33%.

Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan datar (flat).

Aktivitas pabrik Tiongkok

Indeks Manajer Pembelian manufaktur resmi Tiongkok Oktober berada di 49,2 berdasarkan data yang dirilis akhir pekan di bawah level 50 yang menandakan ekspansi dari kontraksi. Ini mewakili bulan kedua berturut-turut aktivitas manufaktur menyusut, setelah September di posisi 49,6.

PMI di bawah 50 menunjukkan kontraksi, sedangkan di atas level tersebut menandakan ekspansi.

Mata uang dan minyak

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap mata uang lainnya naik di 94,185 setelah melompat baru-baru ini dari bawah 93,6.

Yen Jepang diperdagangkan pada 114,17 per dolar, lebih lemah dari level di bawah 113,4 yang terlihat terhadap greenback minggu lalu. Dolar Australia berpindah tangan pada US$ 0,7521, menyusul penurunan dari US$ 0,753 akhir pekan lalu.

Harga minyak melemah di jam perdagangan Asia pagi ini. Patokan internasional minyak mentah berjangka Brent turun 0,43% menjadi US$ 83,36 per barel. Sementara minyak mentah berjangka AS melemah 0,6% menjadi US$ 83,07 per barel.

Sumber: BeritaSatu.com