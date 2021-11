Sebelas Anak Muda Pembawa Perubahan Raih Apresiasi dari Astra

Senin, 1 November 2021 | 16:12 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Seiring dengan peringatan 93 tahun Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober, 11 anak muda pembawa perubahan bagi masyarakat sekitarnya menerima apresiasi 12th Semangat Astra Terpadu Untuk (SATU) Indonesia Awards 2021 dari Astra.

Semangat dan kegigihan 11 anak muda tersebut semakin terasa pada acara awarding 12th SATU Indonesia Awards 2021 yang diadakan secara virtual pada Kamis (28/10/2021).

Dengan mengangkat tema “Semangat Melaju Bersama” yang sejalan dengan tema peringatan Hari Sumpah Pemuda 2021 yakni “Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh”, 12th SATU Indonesia Awards 2021 membagikan beragam kisah perjuangan tanpa kenal lelah dari 11 penerima apresiasi untuk menciptakan perubahan bagi sekitarnya. Inspirasi dari kisah mereka tertuang dalam sesi bincang inspiratif Astra Talks. Selain itu, acara awarding 12th SATU Indonesia Awards 2021 juga dimeriahkan oleh penampilan dari musisi Tulus yang kerap menyebarkan pesan positif lewat karya-karyanya.

“Pada masa penuh tantangan seperti saat ini, ternyata tidak menyurutkan semangat anak muda di seluruh Indonesia untuk terus berkarya. Semoga melalui pelaksanaan SATU Indonesia Awards ke-12, semakin banyak pemuda-pemudi yang dapat menjadi inspirasi untuk semangat melaju bersama dalam memajukan bangsa,” ujar Presiden Direktur Astra Djony Bunarto Tjondro, sebagaimana dikutip dari keterangan pers.

Adapun 11 Penerima apresiasi 12th SATU Indonesia Awards 2021 terdiri dari enam penerima apresiasi pada kategori umum dan lima penerima apresiasi pada kategori khusus.

Berikut rangkuman keenam anak muda dari kategori umum yang turut berkontribusi positif bagi lingkungannya:

1. Rahmad Maulizar, “Pemberi Senyum dan Harapan Baru untuk Anak Sumbing” – Banda Aceh, Aceh (bidang kesehatan).

2. Achmad Irfandi, “Penggerak Konservasi Budaya ‘Kampung Lali Gadget’” – Sidoarjo, Jawa Timur (bidang Pendidikan).

3. Arky Gilang Wahab, “Penggerak Program Sistem Konversi Limbah Organik untuk Ciptakan Ketahanan Pangan” – Banyumas, Jawa Tengah (bidang Lingkungan).

4. Yudi Efrinaldi, “Perintis ‘Es Gak Beres yang Sangat Beres’” – Asahan, Sumatra Utara (bidang Kewirausahaan).

5. Hendra, “Pemberdaya Nelayan dengan ‘Lobstech’ melalui Penerapan Teknologi Berbasis IOT” – Jember, Jawa Timur (bidang Teknologi).

6. Siti Salamah, “Penggerak Sistem Pengelolaan Sampah Terintegrasi Berbasis Teknologi” – Tangerang Selatan, Banten (kategori Kelompok).

Seperti tahun sebelumnya, Astra kembali menghadirkan kategori khusus Pejuang Tanpa Pamrih di Masa Pandemi Covid-19 yang berhasil menetapkan lima anak bangsa pada kategori ini, yaitu:

7. Elmi Sumarni Ismau, “Sahabat Difabel dari Kupang” – Kupang, Nusa Tenggara Timur.

8. Gede Andika, “Penggerak Kreasi Edukasi Bahasa dan Literasi Lingkungan dari Desa Pemuteran” – Buleleng, Bali.

9. Maman Sulaeman, “Pengembang Aplikasi Penilaian Belajar ‘Tanpa Sinyal, Tanpa Server’” – Pekalongan, Jawa Tengah.

10. Muhammad Zidny Kafa, “Penata Panggung Tanggap Covid-19” – Bantul, DI Yogyakarta.

11. Vania Febriyantie, “Petani Kota dengan Advance Payment” – Bandung, Jawa Barat.

Setiap penerima apresiasi 12th SATU Indonesia Awards 2021 akan mendapat dana bantuan kegiatan sebesar Rp60 juta dan pembinaan kegiatan yang dapat dikolaborasikan dengan kontribusi sosial berkelanjutan Astra, yakni Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra. Hingga saat ini, Astra telah membina 133 Kampung Berseri Astra dan 930 Desa Sejahtera Astra yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Penerima Tingkat Provinsi

Selain kesebelas penerima apresiasi SATU Indonesia Awards tingkat nasional, juga ditetapkan 85 penerima apresiasi tingkat provinsi. Sehingga, total jumlah penerima apresiasi SATU Indonesia Awards pada tahun ini mencapai 493 orang, yang terdiri dari 81 penerima apresiasi tingkat nasional dan dan 412 tingkat provinsi.

Terpilih juga salah satu finalis favorit dari 22 finalis, yaitu Gede Andika, “Penggerak Kreasi Edukasi Bahasa dan Literasi Lingkungan dari Desa Pemuteran” – Buleleng, Bali (kategori khusus Pejuang Tanpa Pamrih di Masa Pandemi Covid-19).

Pemilihan finalis favorit dilakukan melalui voting yang telah diadakan pada tanggal 4 hingga 10 Oktober 2021 melalui www.satu-indonesia.com/sia2021vote. Untuk finalis favorit terpilih berhak mendapatkan dana pembinaan sebesar Rp10 juta.

Para penerima apresiasi 12th SATU Indonesia Awards 2021 tingkat nasional dan provinsi merupakan peserta yang telah lolos dari serangkaian penjurian dan seleksi yang ketat terhadap 13.148 pendaftar tahun ini. Jumlah tersebut naik 31,01 persen dari tahun sebelumnya dan angka pendaftar ini terus bertambah bila dibandingkan dengan tahun pertama pelaksanaan pada tahun 2010 yang berjumlah 120 pendaftar.

Para Dewan Juri 12th SATU Indonesia Awards 2021 sebagai berikut:

1. Prof Nila Moeloek (Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia),

2. Prof Emil Salim (Dosen Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Indonesia),

3. Prof Fasli Jalal (Rektor Universitas YARSI dan Guru Besar Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta),

4. Ir Tri Mumpuni (Pendiri Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan),

5. Onno W. Purbo PhD (Pakar Teknologi Informasi),

6. Arif Zulkifli (Direktur Utama PT Tempo Inti Media Tbk),

7. Dian Sastrowardoyo (Pegiat Seni),

8. Billy Boen (Founder Young On Top),

9. Boy Kelana Soebroto (Head of Corporate Communications Astra),

10. Diah Suran Febrianti (Head of Environment & Social Responsibility Astra).

Semangat para anak bangsa yang telah berkontribusi positif untuk masyarakat sekitarnya sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) dan cita-cita Astra untuk Sejahtera Bersama Bangsa.

