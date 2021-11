Wall Street Meraih Rekor Lagi, Investor Siap-siap Hadapi Tapering

Selasa, 2 November 2021 | 05:44 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

New York, Beritasatu.com - Pasar modal AS ditutup menguat pada awal perdagangan November, Senin (1/11/2021). Ketiga indeks acuan Wall Street mengukir rekor tertinggi.

Dow Jones Industrial Average naik 0,26% ke 35.913,84. S&P 500 naik 0,18% ke 4.613,67. Nasdaq naik 0,63% ke 15.595,92.

Tesla, yang pekan lalu menembus kapitalisasi US$ 1 triliun, kembali meroket hingga 8,5% pada perdagangan Senin.

Saham-saham terkait pemulihan ekonomi juga menguat. Ford naik 5% dan Occidental Petroleum menguat 3,8%. Saham maskapai dan ritel juga menguat, sementara saham-saham raksasa teknologi melemah.

September lalu, S&P 500 anjlok 4% lalu bangkit sekitar 7% pada bulan berikutnya, Dow Jones naik 5,8%, dan Nasdaq naik 7,3%. Sepanjang tahun ini, S&P 500 naik lebih dari 22%.

Menurut catatan Bespoke Investment Group, jika tahun-tahun sebelumnya ketika S&P 500 menguat lebih dari 20% di 10 bulan pertama, maka November dan Desember selalu ditutup positif.

Pasar pekan ini masih digerakkan oleh laporan keuangan para emiten, pertemuan the Fed, dan laporan ketenagakerjaan Oktober. Pertemuan the Fed pada Selasa-Rabu nanti adalah kunci karena bank sentral AS itu diperkirakan bakal mengumumkan tapering program stimulus US$ 120 miliar.

Sumber: CNBC.com