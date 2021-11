Harga Minyak Mentah Dunia Naik, OPEC Tetap pada Keputusannya

Selasa, 2 November 2021 | 06:34 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah naik pada perdagangan Senin (1/11/2021) ditopang ekspektasi naiknya permintaan dan OPEC tetap mempertahankan kebijakannya di tengah banjirnya cadangan BBM dari Tiongkok.

Brent naik 1,2% ke US$ 84,71 per barel, setelah sempat turun ke US$ 83 per barel. WTI naik 0,57% naik ke US$ 84,05 per barel.

Stephen Brennock dari PVM Oil mengatakan kepada CNBC.com, fundamental harga minyak tidak berubah dan persediaan minyak di pasar akan tetap ketat dalam waktu dekat.

Menurut survei yang dilakukan Reuters, harga minyak mentah dunia diperkirakan berada di kisaran US$ 80 hingga akhir tahun, di tengah ketatnya persediaan minyak dan tingginya harga gas.

Harga minyak reli ke level tertinggi pekan lalu, ditopang pulihnya permintaan pascapandemi dan sikap OPEC+ mempertahankan keputusannya untuk menaikkan produksi secara bertahap sebesar 400.000 bph.

OPEC+ akan mengadakan rapat terkait produksi minyak pada 4 November 2021 dan sejumlah kalahangan memperkirakan OPEC+ tidak akan mengubah kebijakannya.

Presiden AS Joe Biden juga meminta produsen energi besar dari G20 yang memiliki kapasitas lebih untuk mendongkrak produksi supaya pemulihan ekonomi berjalan lancar.

Sumber: CNBC.com