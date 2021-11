Bursa Asia Pasifik Dibuka Beragam, Investor Tunggu Suku Bunga Australia

Selasa, 2 November 2021 | 08:40 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia Pasifik dibuka bervariasi pada perdagangan Selasa (2/11/2021). Bank sentral Australia dijadwalkan mengumumkan tingkat suku bunga hari ini.

Nikkei 225 Tokyo turun 0,32%, Hang Seng Hong Kong naik 1,81%, S&P/ASX 200 turun 0,43%, Kospi Korea Selatan naik 1,57%, Straits Times Singapura naik 0,1%.

Pasar modal AS ditutup menguat pada awal perdagangan November, Senin (1/11/2021). Ketiga indeks acuan Wall Street mengukir rekor tertinggi.

Dow Jones Industrial Average naik 0,26% ke 35.913,84. S&P 500 naik 0,18% ke 4.613,67. Nasdaq naik 0,63% ke 15.595,92.

Pasar pekan ini masih digerakkan oleh laporan keuangan para emiten, pertemuan the Fed, dan laporan ketenagakerjaan Oktober. Pertemuan the Fed pada Selasa-Rabu nanti adalah kunci karena bank sentral AS itu diperkirakan bakal mengumumkan tapering program stimulus US$ 120 miliar.

Harga minyak mentah naik pada perdagangan Senin (1/11/2021) ditopang ekspektasi naiknya permintaan dan OPEC tetap mempertahankan kebijakannya di tengah banjirnya cadangan BBM dari Tiongkok.

Brent naik 1,2% ke US$ 84,71 per barel, setelah sempat turun ke US$ 83 per barel. WTI naik 0,57% naik ke US$ 84,05 per barel.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com