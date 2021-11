FHCI Cari Solusi Pengembangan SDM Pascapandemi

Selasa, 2 November 2021 | 21:12 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Forum Human Capital Indonesia (FHCI), forum yang mewadahi penggiat human capital khususnya di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menggelar The 3rd Indonesia Human Capital Summit (IHCS) 2021. Event kali ini memiliki arti penting bagi pengembangan talenta human capital mengingat pandemi Covid-19 telah mengubah paradigma lama tentang pengelolaan SDM.

Berangkat dari keinginan untuk saling berbagi praktik terbaru dalam pengelolaan human capital di masa pandemi dan pacapandemi, The 3rd IHCS 2021 mengangkat tema Developing Indonesian Future Leaders: RETHINK, REINVEST, REINVENT – Reshaping the future of HC Management. Melalui tema ini, The 3rd IHCS 2021, yang akan diadakan 16 – 17 November 2021 secara hybrid di Jakarta, mengajak pemangku kepentingan bidang human capital di Indonesia untuk bersama mencari formula tepat dalam membangun human capital masa depan.

“IHCS tahun ini akan membedah perubahan besar di dunia human capital akibat pandemi dan bagaimana para penggiat human capital di Indonesia dituntut melakukan transformasi, baik selama pandemi maupun pascapandemi. Terlebih ke depan kita dihadapkan pada bonus demografi yang harus dipersiapkan dengan baik agar dapat mewujudkan visi pengembangan SDM Unggul Indonesia Maju” ujar Ketua Umum FHCI, Alexandra Askandar dalam keterangan tertulis, Selasa (2/11/2021).

Gelaran kali ini akan menghadirkan pakar human capital management dari dalam dan luar negeri yang membahas berbagai topik seperti Succession Planning vs Contingency Planning, Foresight Leadership, Continuous Learning, Artificial Intelligence vs Human Capital Management, Digital Trend and Human Capital, Women CEO, dan lain-lain.

Salah satu dampak pandemi yang paling dirasakan kalangan profesional adalah perubahan cara kerja. Sebelum pandemi, tren bekerja dari rumah atau work from home (WFH) hanya dilakukan sebagian perusahaan. Saat ini, justru WFH, yang menawarkan cara kerja lebih fleksibel, menjadi bagian tidak terpisahkan dari kegiatan sehari-hari. Teknologi digital menjadi kata kunci penting sebagai penopang utama keberhasilan WFH. Akselerasi transformasi teknologi digital berjalan demikian cepat bahkan melampaui perkiraan.

