Dua Klaster Baru Ludes dalam 2 Hari, Summarecon Bogor Raup Rp 1,5 Triliun

Selasa, 2 November 2021 | 21:46 WIB

Oleh : Vento Saudale / FER

Bogor, Beritasatu.com - PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) berhasil menjual 486 unit rumah tapak dan kaveling bangun mandiridi Summarecon Bogor hanya dalam waktu 2 hari.

Sebanyak 486 unit rumah dan kaveling bangun mandiri dari klaster The Rosewood Golf Residence dan klaster The Pinewood Residence di Summarecon Bogor langsung sold out alias terjual habis pada acara launching, tanggal 30-31 Oktober 2021.

Direktur Summarecon Agung, Sharif Benyamin mengatakan, Summarecon Bogor mendapat respons yang sangat luar biasa dari masyarakat. Tercatat, hampir 1.300 calon konsumen melakukan pendaftaran untuk membeli rumah atau kavling bangun mandiri di dua klaster tersebut.

"Adapun harga yang ditawarkan mulai dari Rp 1,5 miliar hingga Rp 15 miliar. Total nilai penjualan dua klaster ini tercatat senilai Rp 1,5 triliun lebih," kata Sharif Benyamin dalam keterangan pers, Selasa (2/11/2021).

Sharif Benyamin menuturkan, tingginya minat masyarakat terhadap produk Summarecon Bogor adalah pertama karena didukung nama Summarecon. Kedua, produk Summarecon Bogor bersifat limited edition atau terbatas.

"Limited Edition dikarenakan penyiapan lahan membutuhkan waktu cukup lama dan saleable-nya yang sangat rendah, hal ini membuat jumlah produk Summarecon Bogor sangat terbatas dan hanya bisa dirilis satu sampai dua kali dalam satu tahun," sebutnya.

Menurutnya, minat masyarakat juga semakin tinggi dengan beragam keistimewaan yang dimiliki Summarecon Bogor; seperti lokasinya yang bersisian langsung dengan Kota Bogor, memiliki akses tol langsung melalui pintu tol Bogor Selatan, dan juga berada di ketinggian 300 - 500 meter di atas permukaan laut.

Kawasan ini juga memiliki pemandangan empat gunung yang sangat indah (Gunung Gede, Gunung Pangrango, Gunung Salak, Gunung Pancar), pemandangan lapangan golf Gunung Geulis 36 holes dan juga pemandangan city view, ditambah desain masterplan, siteplan, serta desain rumah hasil karya konsultan ternama baik nasional maupun internasional.

"Kami berbahagia sekali dan sangat bersyukur, kerja keras kami selama ini membuahkan hasil yang sangat membanggakan,” tandasnya.

Presiden Direktur Summarecon Adrianto P Adhi menjelaskan, dengan hasil penjualan yang sangat baik di Summarecon Bogor, menambah keyakinan dan rasa optimistis bahwa target marketing sales perseroan di tahun ini dapat tercapai.

"Hal ini pun menjadi bukti bahwa industri properti tanah air mulai bangkit meskipun di masa pandemi. Kami pun berharap melalui pencapaian ini akan memberikan sentimen positif dan penyemangat bagi pertumbuhan industri properti Indonesia," tambahnya.

Sumber: BeritaSatu.com