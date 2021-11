Ketiga di Indonesia, Aeon Mall Sentul City Lakukan Grand Opening

Rabu, 3 November 2021 | 06:27 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Bogor, Beritasatu.com - Aeon Co, Ltd. dan Aeon Mall Co, Ltd mengumumkan pelaksanaan grand opening Aeon Mall Sentul City yang merupakan pusat perbelanjaan ketiga Aeon di Indonesia akhir pekan lalu dihadiri Bupati Bogor, Ade Yasin. Mal ini menjadi yang terbesar di kabupaten Bogor.

"Pada 28 Oktober tahun 2020 kami melakukan soft opening, setelah pembukaan mal, kami menerima banyak tawaran kerja sama dari pelaku bisnis, termasuk sejumlah specialty store yang baru buka untuk pertama kalinya di Bogor," kata General Manager Aeon Mall Sentul City Yoshiaki Naito dalam keterangan tertulisnya Rabu (3/11/2021).

BACA JUGA AEON Mall Southgate Residence Jakarta Selatan Mulai Dibuka November

Dia mengatakan sejumlah besar merek dari dalam maupun luar negeri membuka toko di area dengan total luas lantai terbesar di Bogor yakni 190.000 m2 (total luas disewakan 70.000 m2), di mana sekitar 45% dari total toko akan menjadi yang pertama kali di wilayah tersebut. "Semuanya ada 270 toko," kata dia.

Di foodcourt lantai dua, dari total 22 toko, dibuka tujuh toko kuliner dan merk Bogor sehingga pelanggan bisa menikmati makanan lokal. "Selain itu, dikembangkan zona yang menangani penjualan makanan dan barang khas lokal yang ideal untuk oleh-oleh," kata Yoshiaki Naito.

Aeon Mall Sentul City dilengkapi sebuah monitor LED raksasa 20 m x 5 m di sisi dinding lift tembus pandang di canal walk, serta lima monitor berukuran besar dan 47 papan reklame digital dipasang di dalam gedung. Selain untuk menyebarkan informasi terbaru tentang toko dan informasi acara, juga sebagai alat komunikasi baru dengan pelanggan.

Yoshiaki Naito mengatakan Aeon Mall Sentul City juga bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor menghadirkan gerai pelayanan publik agar akses masyarakat mendapatkan layanan administrasi pemerintah menjadi mudah. "Selama ini layanan pemerintah hanya dapat diperoleh di kantor-kantor instansi pemerintahan, dengan adanya kantor layanan pemerintah di dalam mal, diharapkan dapat memperluas akses pada masyarakat," kata dia.

Sejumlah tenant di Aeon Mall Sentul City di antaranya H&M, Uniqlo, Max Fashion, JD.ID, XXI Premiere, Amazone, Ace Hardware dan lainnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com