Bursa Eropa Ditutup Bervariasi, Investor Tunggu Rapat the Fed

Rabu, 3 November 2021 | 08:08 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa ditutup bervariasi pada perdagangan Selasa (2/11/2021). Pelaku pasar di seluruh dunia masih menantikan rapat bank sentral AS atau the Federal Reserve dan laporan ketenagakerjaan AS yang akan diumumkan Jumat,

Stoxx600 naik 0,14%, DAX Jerman naik 0,94%, FTSE Inggris turun 0,19%, CAC Prancis naik 0,49%, FTSE MIB Italia turun 0,06%.

Rapat the Federal Reserve dimulai Selasa. Pasar mengantisipasi the Fed bakal mengumumkan rencana pengurangan stimulus US$ 120 miliar, dalam bentuk pembelian obligasi, hingga berhenti total pada pertengahan 2022.

Investor juga memantau pernyataan the Fed terkait inflasi yang naik ke level tertinggi dalam 30 tahun terakhir. Rapat the Fed akan ditutup Rabu.

KTT COP-26 di Glasgow juga ada di radar investor. KTT ini adalah saat menentukan bagi para pemimpin dunia untuk mengambil langkah konkret mengurangi emisi karbon, tetapi pasar justru berharap tidak ada target ambisius yang ditetapkan.

Sumber: CNBC.com