Persediaan Minyak AS Bertambah, Harga Minyak Mentah Dunia Turun

Rabu, 3 November 2021 | 08:16 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia turun US$ 85 per barel pada perdagangan Selasa (2/11/2021) menjelang rapat OPEC+ dan laporan persediaan minyak AS.

Harga minyak mentah jenis Brent turun 0,3% ke US$ 84,5 per barel, sementara WTI turun 0,6% ke US$ 85,37 per barel.

Menurut survei analis Reuters, persediaan minyak mentah AS diperkirakan naik sebesar 1,6 juta barel pekan lalu.

Harga Brent naik lebih dari 60% sepanjang 2021, dan sempat menyentuh level US$ 86,7 pekan lalu, tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Kenaikan ini ditopang pulihnya permintaan dan sikap OPEC+ yang mempertahankan keputusan untuk menaikkan produksi secara bertahap sebesar 400.000 barel per hari.

Sumber: CNBC.com