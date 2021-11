Bursa Asia Mixed Jelang Rapat the Federal Reserve

Rabu, 3 November 2021 | 08:34 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka bervariasi pada perdagangan Rabu (3/11/2021). Investor di seluruh dunia memantau perkembangan rapat dua hari bank sentral AS atau the Federal Reserve yang dimulai hari ini.

S&P/ASX 200 naik 1,39%, dan Kospi Korsel turun 0,45%, Straits Times Singapura turun 0,1%. Pasar modal Jepang libur.

Saham Kakao Pay naik 108% dalam debut perdagangannya di Korsel. Kakao Games naik 3,47% sementara Kakao Corp turun 0,39% dan Kakao Bank turun 4,99%.

Rapat the Federal Reserve dimulai Selasa. Pasar mengantisipasi the Fed bakal mengumumkan rencana pengurangan stimulus US$ 120 miliar, dalam bentuk pembelian obligasi, hingga berhenti total pada pertengahan 2022.

Investor juga menunggu data PMI jasa yang akan diumumkan Caixin/Markit hari ini.

Di Wall Street, Dow Jones Industrial Average naik 0,39% ke 36.052,63. S&P 500 naik 0,37% ke 4.630,65. Nasdaq naik 0,34% ke 15.649,6. Ini adalah hari ketiga berturut-turut di mana ketiga indeks acuan mencetak rekor tertinggi.

Harga minyak mentah jenis Brent turun 0,3% ke US$ 84,5 per barel, sementara WTI turun 0,6% ke US$ 85,37 per barel.

Sumber: CNBC.com