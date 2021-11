Simak Rekomendasi Saham MNC Sekuritas Hari Ini

Rabu, 3 November 2021 | 09:00 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Rabu (3/11/2021) diproyeksikan bergerak melemah ke level 6,457. Cermati indeks pada level support 6,451,6,390 dan resistance 6,600 dan 6,680.

Dalam riset harian MNC Sekuritas menyebutkan bahwa pascaindeks ditutup terkoreksi pada perdagangan kemarin, Selasa (2/11/2021), IHSG menembus MA20 dan level support di 6,509.

"Dengan tertembusnya level support, seperti yang kami perkirakan bahwa IHSG akan membentuk wave [iv] terlebih dahulu ke level 6,457 dan worst case-nya ke 6,392," jelas MNC Sekuritas.

Sementara itu, agar tetap cuan para investor direkomendasikan cermati saham:

ASRI - Spec Buy (182)

Pada perdagangan kemarin (2/11), ASRI ditutup terkoreksi 2,7% ke level 182. Selama masih mampu bertahan di atas 178 sebagai level supportnya, maka posisi ASRI saat ini diperkirakan sedang berada di awal wave C dari wave (B).

Spec Buy: 179-181

Target Price: 194, 208

Stoploss: below 178

BIRD - Buy on Weakness (1,420)

BIRD ditutup terkoreksi 2,7% ke level 1,420 pada perdagangan kemarin (2/11). Kami perkirakan, posisi BIRD saat ini sedang membentuk wave [iv] dari wave 3, sehingga koreksi BIRD kami perkirakan akan relatif terbatas dan dapat dimanfaatkan untuk BoW.

Buy on Weakness: 1,355-1,410

Target Price: 1,500, 1,600

Stoploss: below 1,285

INKP - Buy on Weakness (8,125)

Kemarin (2/11), INKP ditutup terkoreksi 2,4% ke level 8,125. Kami memperkirakan, posisi INKP saat ini sedang membentuk wave 2 dari wave (3). Hal ini berarti, koreksi INKP akan terbatas dan berpeluang menguat kembali.

Buy on Weakness: 7,800-8,100

Target Price: 9,275, 11,000

Stoploss: below 7,325

MAPA - Buy on Weakness (3,160)

MAPA ditutup terkoreksi 2,5% di level 3,160 pada perdagangan kemarin (2/11). Kami perkirakan, bila MAPA masih mampu bergerak di atas 3,060 sebagai supportnya, maka kami perkirakan saat ini posisi MAPA sedang berada di awal wave [v] dari wave 5 sehingga MAPA dapat berbalik menguat.

Buy on Weakness: 3,100-3,150

Target Price: 3,450, 3,700

Stoploss: below 3,060

Sumber: Investor Daily