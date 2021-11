Ekonomi Digital Indonesia di 2030 Diperkirakan Capai Rp 4,531 Triliun

Rabu, 3 November 2021 | 20:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menyampaikan, dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia, Indonesia saat ini sedang dalam proses transformasi untuk menjadi kekuatan ekonomi digital terbesar di dunia. Karenanya, Mendag terus mendorong lahirnya perusahaan rintisan atau startup baru untuk mendongkrak perekonomian Indonesia.

“Pada 2030, saya memproyeksikan nilai ekonomi digital Indonesia akan mencapai Rp 4,531 triliun, atau 18% dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Oleh karena itu, saya sangat mendorong tumbuhnya startup baru di Indonesia agar dapat menjadi tulang punggung ekonomi digital Indonesia,” kata Muhammd Lutfi di acara soft launching platform Briefer, Rabu (3/11/2021).

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo menyampaikan, berdasarkan data The e-Conomy SEA 2020 yang dirilis Google, Temasek and Bain & Company, ekonomi digital Indonesia tumbuh 11% dari US$ 40 miliar atau Rp 571,5 triliun di 2019 menjadi US$ 44 miliar atau Rp 628,6 triliun di 2020, mengalahkan negara-negara lain di Asia Tenggara.

Menurut Angle, pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia ini tidak terlepas dari populasi muda Indonesia yang besar, di mana pada 2020 tercatat sebesar 53,81% populasi Indonesia telah didominasi oleh milenial dan generasi-z.

“Peran generasi muda sangat penting dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Tidak hanya mereka adaptif dalam perkembangan teknologi, tetapi juga menjadi pelopor dalam berbagai inovasi digital,” kata Angela.

